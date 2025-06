сегодня



AARON STAINTHORPE: «С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе»



AARON STAINTHORPE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько сложно было уйти из MDB и запустить новый проект:



«Всё произошло немного не так. Я шёл к этому долгое время. Не было такого, чтобы я проснулся и подумал вдруг: "Теперь я займусь этим". Это была своего рода эволюция. А когда всё происходит медленно, есть время привыкнуть к этому. Это не было большим потрясением, и я начал становиться другим человеком.



Я уже говорил это, прежде чем повторю ещё раз: я чувствую себя на 10 лет моложе. И, должно быть, это полезно для моего здоровья. И, как ни странно, я не знаю, как это работает, но я стал лучше питаться, меньше пить и больше заниматься спортом. Поэтому, кем бы я ни решил стать или чем бы ни занимался, это действительно приносит пользу на самых разных уровнях».



На вопрос, приходят ли поклонники MY DYING BRIDE на концерты его новой группы или же у него теперь совершенно новая аудитория, он ответил:



«Происходит и то, и другое. Мы всегда видим футболки MY DYING BRIDE на концертах, люди подходят, и я постоянно подписываю сувенирку MY DYING BRIDE.



Это никогда не прекратится, и это здорово. И многие из тех поклонников присоединились к нам. Эта музыка не может понравиться всем, и это нормально. Ни одна группа не может нравиться всем. Некоторым из них это нравится, и они купили всё, что можно, это потрясающе. Так что фанаты MDB присоединяются к нам, и по большей части им это нравится».



На вопрос, сложно ли ему было переключиться и заняться чем-то подобным, Aaron ответил:



«Честно говоря, я об этом не задумывался. MY DYING BRIDE исполняли дэт-металл и дум. Некоторые из дэт-металлических композиций были довольно быстрыми. Не все они были похожи на дум. Так что в прежние времена мы умели довольно быстро трясти головами. И это ещё не всё. Песни нового проекта намного короче. Они очень запоминающиеся. Но странно, что на сцене поёт кто-то ещё, потому что Tombs тоже немного поёт, как и я. И я думаю про себя: "Когда он поёт, что я должен делать?" Я не собираюсь танцевать. Я не умею танцевать, я не хочу позориться. Но я не понимаю, что я должен делать. Моё сценическое мастерство всё ещё эволюционирует. Я просто стараюсь ходить по сцене. Я купил беспроводной микрофон, чтобы немного больше двигаться на сцене, не мешая окружающим. Так что странно, что я не единственный вокалист, потому что в MDB я был единственным, кто пел. В общем, это немного странно. Но музыка классная. Это здорово — петь и двигаться под это.



Я уже сказал, что чувствую себя на 10 лет моложе, потому что энергия, которую несёт музыка, и энергия, которую излучают молодые участники HIGH PARASITE, заставляют меня чувствовать себя великолепно. Так что на сцене я действительно получаю удовольствие. С MY DYING BRIDE у меня никогда не было подобного... Я бы не назвал это "весельем" на сцене, потому что песни очень эмоциональные и очень тяжёлые. С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе. С HIGH PARASITE я впервые в жизни с нетерпением жду возможности выйти на сцену, и мне нравится быть на сцене с HIGH PARASITE. Я никогда подобного не испытывал.



Мне уже немало лет, и я задумывался о том, что был в одной группе долгое время, и я собирался заниматься этим и дальше... А потом вдруг происходит что-то ещё, и это полностью меняет дело. И, как я уже сказал, я чувствую себя на 10 лет моложе, я полон энергии и не могу дождаться следующего концерта».



Он также рассказал о том, каково это — переосмыслить себя на данном этапе своей жизни:



«Поскольку я никогда раньше не переосмысливал себя заново, всё это в новинку. Для меня всё это совершенно ново. В половине случаев я не понимаю, что делаю, но это приятно. У меня появился новый прилив энергии, и я делаю то, чего раньше не делал. Что хорошо на данном этапе моей жизни — заниматься совершенно новым. Это круто. И теперь я начал читать свои стихи на концертах.

В январе этого года я выступал в церкви в Бельгии с DARKHER и SYLVAINE. Это было великолепно. И я работаю над ещё несколькими подобными мероприятиями. В октябре, я думаю, состоится концерт, на котором я снова выступлю с DARKHER и группой DEAD SPACE CHAMBER MUSIC, исполню стихи и несколько версий песен MY DYING BRIDE, которые люди наверняка слышали раньше. Подобного я никогда раньше не делал. И я по-настоящему наслаждаюсь этим».



На вопрос, чувствует ли он, что в нём вспыхивает совершенно новая творческая искра, Aaron ответил:



«Да, определённо. Мне по-прежнему нравится писать по-настоящему тяжёлые тексты, потому что именно к этому лежит моё сердце — к глубоким, значимым вещам. И хотя на данный момент это не тексты песен для MY DYING BRIDE, это стихи, которые я могу исполнить вживую. Так что я всё ещё выплескиваю свои эмоции, но вместо того, чтобы петь их вместе с MY DYING BRIDE, я рассказываю их людям, которые иногда бывают сбиты с толку, но по большей части получают от этого удовольствие. Потому что многие мои стихи очень похожи на тексты песен MY DYING BRIDE. Они исходят из того же сердца, из той же души. И если вам нравятся мои тексты MY DYING BRIDE, вам наверняка понравятся и эти стихи».







