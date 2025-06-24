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*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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My Dying Bride

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AARON STAINTHORPE: «С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе»



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AARON STAINTHORPE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько сложно было уйти из MDB и запустить новый проект:

«Всё произошло немного не так. Я шёл к этому долгое время. Не было такого, чтобы я проснулся и подумал вдруг: "Теперь я займусь этим". Это была своего рода эволюция. А когда всё происходит медленно, есть время привыкнуть к этому. Это не было большим потрясением, и я начал становиться другим человеком.

Я уже говорил это, прежде чем повторю ещё раз: я чувствую себя на 10 лет моложе. И, должно быть, это полезно для моего здоровья. И, как ни странно, я не знаю, как это работает, но я стал лучше питаться, меньше пить и больше заниматься спортом. Поэтому, кем бы я ни решил стать или чем бы ни занимался, это действительно приносит пользу на самых разных уровнях».

На вопрос, приходят ли поклонники MY DYING BRIDE на концерты его новой группы или же у него теперь совершенно новая аудитория, он ответил:

«Происходит и то, и другое. Мы всегда видим футболки MY DYING BRIDE на концертах, люди подходят, и я постоянно подписываю сувенирку MY DYING BRIDE.

Это никогда не прекратится, и это здорово. И многие из тех поклонников присоединились к нам. Эта музыка не может понравиться всем, и это нормально. Ни одна группа не может нравиться всем. Некоторым из них это нравится, и они купили всё, что можно, это потрясающе. Так что фанаты MDB присоединяются к нам, и по большей части им это нравится».

На вопрос, сложно ли ему было переключиться и заняться чем-то подобным, Aaron ответил:

«Честно говоря, я об этом не задумывался. MY DYING BRIDE исполняли дэт-металл и дум. Некоторые из дэт-металлических композиций были довольно быстрыми. Не все они были похожи на дум. Так что в прежние времена мы умели довольно быстро трясти головами. И это ещё не всё. Песни нового проекта намного короче. Они очень запоминающиеся. Но странно, что на сцене поёт кто-то ещё, потому что Tombs тоже немного поёт, как и я. И я думаю про себя: "Когда он поёт, что я должен делать?" Я не собираюсь танцевать. Я не умею танцевать, я не хочу позориться. Но я не понимаю, что я должен делать. Моё сценическое мастерство всё ещё эволюционирует. Я просто стараюсь ходить по сцене. Я купил беспроводной микрофон, чтобы немного больше двигаться на сцене, не мешая окружающим. Так что странно, что я не единственный вокалист, потому что в MDB я был единственным, кто пел. В общем, это немного странно. Но музыка классная. Это здорово — петь и двигаться под это.

Я уже сказал, что чувствую себя на 10 лет моложе, потому что энергия, которую несёт музыка, и энергия, которую излучают молодые участники HIGH PARASITE, заставляют меня чувствовать себя великолепно. Так что на сцене я действительно получаю удовольствие. С MY DYING BRIDE у меня никогда не было подобного... Я бы не назвал это "весельем" на сцене, потому что песни очень эмоциональные и очень тяжёлые. С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе. С HIGH PARASITE я впервые в жизни с нетерпением жду возможности выйти на сцену, и мне нравится быть на сцене с HIGH PARASITE. Я никогда подобного не испытывал.

Мне уже немало лет, и я задумывался о том, что был в одной группе долгое время, и я собирался заниматься этим и дальше... А потом вдруг происходит что-то ещё, и это полностью меняет дело. И, как я уже сказал, я чувствую себя на 10 лет моложе, я полон энергии и не могу дождаться следующего концерта».

Он также рассказал о том, каково это — переосмыслить себя на данном этапе своей жизни:

«Поскольку я никогда раньше не переосмысливал себя заново, всё это в новинку. Для меня всё это совершенно ново. В половине случаев я не понимаю, что делаю, но это приятно. У меня появился новый прилив энергии, и я делаю то, чего раньше не делал. Что хорошо на данном этапе моей жизни — заниматься совершенно новым. Это круто. И теперь я начал читать свои стихи на концертах.
В январе этого года я выступал в церкви в Бельгии с DARKHER и SYLVAINE. Это было великолепно. И я работаю над ещё несколькими подобными мероприятиями. В октябре, я думаю, состоится концерт, на котором я снова выступлю с DARKHER и группой DEAD SPACE CHAMBER MUSIC, исполню стихи и несколько версий песен MY DYING BRIDE, которые люди наверняка слышали раньше. Подобного я никогда раньше не делал. И я по-настоящему наслаждаюсь этим».

На вопрос, чувствует ли он, что в нём вспыхивает совершенно новая творческая искра, Aaron ответил:

«Да, определённо. Мне по-прежнему нравится писать по-настоящему тяжёлые тексты, потому что именно к этому лежит моё сердце — к глубоким, значимым вещам. И хотя на данный момент это не тексты песен для MY DYING BRIDE, это стихи, которые я могу исполнить вживую. Так что я всё ещё выплескиваю свои эмоции, но вместо того, чтобы петь их вместе с MY DYING BRIDE, я рассказываю их людям, которые иногда бывают сбиты с толку, но по большей части получают от этого удовольствие. Потому что многие мои стихи очень похожи на тексты песен MY DYING BRIDE. Они исходят из того же сердца, из той же души. И если вам нравятся мои тексты MY DYING BRIDE, вам наверняка понравятся и эти стихи».




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24 июн 2025
Corpsegrinder04
Молодец всё правильно. High Parasite интересный альбом выпустили. Куда лучше всего того тошнотного однообразного дерьма, что MDB за последние 10 лет наворотили. Чувствуется что Макинтош руку приложил, есть определённая схожесть с Хостом. 

















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