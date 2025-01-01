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Басист KROKUS: «Мы верим в рок!»



Chris Von Rohr в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, стоит ли ждать новой музыки от KROKUS:



«Мы всегда пробуем что-то новое, но мы не из тех групп, которые просто выпускают новый альбом ради маркетинга, ради того, чтобы у нас была тема для нового тура. Мы работаем над этим. У нас много отличных песен из более чем 20 альбомов. Люди хотят их услышать. И если мы делаем что-то новое, мы просто отдаём это людям.



Возможно, мы запишем несколько новых песен, но дело не в этом. Мы даём людям то, чего они хотят, и то, что волнует всех остальных… Я к тому — просто взгляните на наш безумный мир. Я надеюсь, что мы всё ещё можем проводить такие фестивали, великолепные фестивали, без всего того безумия, что творится в мире. И именно поэтому мы продолжаем зажигать. Можно ли доверять политике? Чёрт возьми, нет. Но можно доверять рок-н-роллу. Мы верим в рок. Это наш главный лозунг!»







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