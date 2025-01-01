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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
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*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*

Krokus

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25 июн 2025 : 		 Басист KROKUS: «Мы верим в рок!»

15 мар 2025 : 		 Винил KROKUS выйдет весной

3 окт 2024 : 		 Прощание KROKUS было липовым?

8 янв 2024 : 		 Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прообразом логотипа METALLICA»

10 окт 2023 : 		 Вокалист KROKUS готовит новый сольный альбом

4 июл 2023 : 		 KROKUS собираются продолжить после прощального тура

7 май 2023 : 		 Видео с выступления KROKUS

16 дек 2022 : 		 Почему KROKUS не едут в тур

14 июн 2022 : 		 Новое видео от вокалиста KROKUS

26 апр 2022 : 		 Вокалист KROKUS надеется на новые концерты

3 мар 2022 : 		 Вокалист KROKUS — о том, почему отказался прослушиваться в AC/DC

16 фев 2022 : 		 Вокалист KROKUS хотел бы примириться с DEE SNIDER'ом

13 фев 2022 : 		 Семплы новых песен вокалиста KROKUS

12 ноя 2021 : 		 Вокалист KROKUS записал альбом

21 июл 2021 : 		 Вокалист KROKUS о записи Headhunter

18 дек 2020 : 		 Концертный релиз KROKUS выйдет зимой

1 май 2020 : 		 KROKUS отложили тур по США

13 сен 2018 : 		 KROKUS планируют завершить карьеру

6 мар 2017 : 		 Видео с выступления KROKUS

2 фев 2017 : 		 Новое видео KROKUS

26 ноя 2016 : 		 KROKUS записали кавер-версии LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO

8 май 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

26 апр 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

1 апр 2015 : 		 Вокалист KROKUS в ROCK MEETS CLASSIC исполняет AC/DC

21 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS

19 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS
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Басист KROKUS: «Мы верим в рок!»



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Chris Von Rohr в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, стоит ли ждать новой музыки от KROKUS:

«Мы всегда пробуем что-то новое, но мы не из тех групп, которые просто выпускают новый альбом ради маркетинга, ради того, чтобы у нас была тема для нового тура. Мы работаем над этим. У нас много отличных песен из более чем 20 альбомов. Люди хотят их услышать. И если мы делаем что-то новое, мы просто отдаём это людям.

Возможно, мы запишем несколько новых песен, но дело не в этом. Мы даём людям то, чего они хотят, и то, что волнует всех остальных… Я к тому — просто взгляните на наш безумный мир. Я надеюсь, что мы всё ещё можем проводить такие фестивали, великолепные фестивали, без всего того безумия, что творится в мире. И именно поэтому мы продолжаем зажигать. Можно ли доверять политике? Чёрт возьми, нет. Но можно доверять рок-н-роллу. Мы верим в рок. Это наш главный лозунг!»




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