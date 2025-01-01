сегодня



Новый альбом EVANESCENCE в начале года?



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в интервью WDHA-FM 105.5 FM обсудила новую музыку от коллектива:



«Мы недавно отправились в студию на первую небольшую работу перед записью "Afterlife". В конце прошлого года мы завершили наш основной тур. Так что мы с продюсером Nick [Raskulinecz] записали несколько песен и вернулись в турне. А потом появилась "Afterlife". Мы сделали всё очень быстро и снова отправились в путь. Это было непросто, но по-настоящему вдохновляюще и по-настоящему увлекательно, и я наслаждаюсь моментом "YOLO" [аббревиатура, которая расшифровывается как "Живём лишь раз"]. У меня нет времени, чтобы тратить время впустую.



После прошлого альбома мы начали смотреть на всё иначе, с точки зрения того, что нужно записать целый альбом, выпустить всё сразу. Перед пандемией у нас было записано четыре песни, и мы ещё не закончили работу над песнями для нашего альбома. И мы начали их выпускать, потому что в то время мы думали: "Кто знает, когда это закончится, если вообще когда-нибудь закончится? Так что давайте выпустим нашу музыку". И это было так здорово — получать удовольствие от участия и выпуска песен, когда они ещё свежие, и мы всё ещё работаем над альбомом, и всё происходит в режиме реального времени, и я хочу, чтобы в этом году всё было именно так. Я хочу просто выпускать что-то новое, будь то наш новый материал или какой-нибудь крутой сайд-проект. Просто заниматься этим в течение всего года, а затем, возможно, выпустить полноценный альбом в начале следующего года».



Lee также рассказала о гастрольных планах EVANESCENCE на ближайшие месяцы:



«В сентябре у нас запланировано выступление с MY CHEMICAL ROMANCE. Одноразовое выступление. Очень круто. А в октябре у нас стадионный тур с METALLICA по Австралии. А ещё несколько радиошоу. Весёлые, просто классные мероприятия. Мы играем с Poppy, которую я тоже люблю и с которой дружу. Итак, в этом году у нас только весёлые мероприятия. Мы занимаемся творчеством — это основная работа, но в перерывах между весёлыми, достойными, небольшими разовыми выступлениями».







+0 -0



просмотров: 39

