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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
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*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*

I Prevail

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Вокалист I PREVAIL о новом альбоме



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ERIC VANLERBERGHE в недавнем интервью WRIF рассказал о будущем альбоме:

«Сейчас я пою на всей пластинке. Я немного пел на прошлых альбомах, то тут, то там, гармонии и прочее. Но в этот раз я решил, что мы не будем кардинально менять наше звучание. Это все еще I PREVAIL. У нас будет тяжелый материал, но у нас также будут цепляющие элементы, которые мы так любим писать, великолепные припевы, которые мы стараемся создавать. Поэтому, когда мы пришли в студию и стали писать в нашей маленькой студии, это было — я не хочу сказать «сложно». Это была серьезная кривая обучения, но также это было здорово... Когда ты делаешь что-то творческое и выкладываешься на полную, да еще и в окружении других людей, атмосфера в комнате очень много значит. Если у вас есть кто-то, с кем вам немного не по себе, и вы думаете: «Я не хочу брать эту ноту и звучать плохо перед этими людьми», то... однако когда мои ребята подбадривают меня, поддерживают и говорят: «Ладно, все в порядке. Давайте попробуем эту мелодию и споем ее», то все получается. Иногда бывает и "О, Боже. Это звучит не очень хорошо". Но я не чувствовал себя дураком или слабым, а был, скорее, "О, нет. Попробуй еще раз. Попробуй подправить это". Или были ситуации из серии: "Ты немного резковат. Ты молодец. Просто вернись туда. У тебя получится". Это сыграло важную роль в том, что мы достигли того уровня, на котором мы сейчас находимся с нашими песнями, — это уверенность в себе, чтобы выйти и сказать: "Хорошо. Никто другой этого не сделает. Это сделаю я. Я смогу"»




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