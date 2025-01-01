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Басист LINKIN PARK: «В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера»



Dave "Phoenix" Farrell в недавнем интервью обсудил возвращение коллектива на сцену:



«В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера. Нет ничего, что могло бы хоть на чуточку приблизиться к тому, через что мы прошли. Мне, Brad'y, Mike'y и Joe, начиная с этого момента, потребовались годы, прежде чем мы почувствовали себя комфортно, когда собрались вместе и стали решать, хотим ли мы попробовать начать сочинять снова. Хотим ли мы вообще продолжать играть в группе? Хотим ли сочинять музыку вместе? Можно ли это называть LINKIN PARK? Мой мозг отключился от всего этого и решил: "Я собираюсь побыть со своей семьёй. Именно это мы и собираемся сделать". Из серии: "Я свяжусь с вами, ребята, когда всё осознаю, но прямо сейчас взорвалась бомба, и мне нужно прийти в себя и разобраться со всем этим".



Я думаю, это похоже на клише: время лечит все раны. Это не залечивает рану, но даёт вам возможность попытаться взглянуть на всё под другим углом и увидеть, что вы можете сделать или в каком направлении направиться, или, по крайней мере, просто двигаться дальше. Я не знаю, есть ли в этом смысл, но я научился этому на нескольких примерах преодоления трагедии: она не покидает тебя — она остаётся с тобой, но тебе становится интересно узнать, что будет завтра. Ты придумываешь, как поступить. Что делать? Как действовать? Как это будет выглядеть? И ты пытаешься делать это постепенно».



В рамках этой же беседы Colin Brittain рассказал о своём подходе к игре с LINKIN PARK в качестве замены оригинального барабанщика группы Rob'a Bourdon'a, который не участвует в воссоединении LINKIN PARK:



«Что ж, для группы это всегда огромный вызов, и мы все относимся к этому с большим уважением. Мы хотим сделать всё, что в наших силах, чтобы представить творческую роль Rob'a и Честера в группе. Я расцениваю себя не как замену предыдущего барабанщика, а как музыканта, который пришёл в группу, оставаясь самим собой. Конечно, нужно отдавать дань уважения тому, что именно он делал и к чему стремился. Но если слишком много думать об этом, о попытках быть кем-то другим, это не самая лучшая тактика. Это скорее нечто из серии: "На каком этапе мы сейчас находимся и как я могу внести свой вклад в этот процесс от себя лично?" И я не пытаюсь сравнивать себя с ним, но я испытываю огромное уважение к Rob'y и его игре. Он оказал большое влияние на мою игру в самом начале, так что для меня было своего рода мечтой продолжить с того места, на котором он остановился, и сделать всё, что в моих силах».







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