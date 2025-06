сегодня



SEBASTIAN BACH, JOEY ALLEN, ERIC SINGER и CHRIS KAEL выступили с NIGHT RANGER



Видео с выступления NIGHT RANGER, состоявшегося 18 июня, доступно для просмотра ниже. В качестве гостей в мероприятии принимали участие на кавер-версии AC/DC's "Highway To Hell" Sebastian Bach (SKID ROW), Joey Allen (WARRANT),Chris Kael (FIVE FINGER DEATH PUNCH) и Danny Koker (Count's Vamp'd owner). Bach также исполнил кавер-версию DAMN YANKEES "High Enough", а Eric Singer "Sister Christian".







