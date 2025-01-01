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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Savatage

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25 июн 2025 : 		 CHRIS CAFFERY о новых концертах SAVATAGE: «Ощущение, что мы и не останавливались»

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26 мар 2025 : 		 SAVATAGE нашли двух клавишников

23 мар 2025 : 		 SAVATAGE: 'ZAK STEVENS никогда не копировал Jon'a»

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24 фев 2025 : 		 Басист SAVATAGE: «Сейчас мы продавцы футболок»

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19 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon хочет, но не может»

5 фев 2025 : 		 JON OLIVA: «Альбом SAVATAGE у меня уже есть»

26 янв 2025 : 		 Барабанщик SAVATAGE о возвращении группы: «Катализатором этого стали наши поклонники»

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5 янв 2025 : 		 Доступна компиляция SAVATAGE

30 дек 2024 : 		 Демо SAVATAGE 1994 года
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CHRIS CAFFERY о новых концертах SAVATAGE: «Ощущение, что мы и не останавливались»



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CHRIS CAFFERY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково ему вновь выступать с SAVATAGE:

«Ребята из группы — это люди, с которыми я вижусь каждый год [в рамках ежегодных туров с прогрессивной рок-группой TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA]. Zak и Jeff — люди, с которыми я гастролирую, а Al, я, Johnny и Jeff гастролировали вместе с TSO в турах "Beethoven's Last Night" и тому подобных. Так что я всегда вижу их, и мы всегда играем. Они мои самые близкие друзья. И когда мы снова играли, казалось, что прошло не 23 года, а всего три. Это было странно. Просто казалось, что мы никогда не останавливались. Это так необычно. Все было так же, но по-другому, потому что мы стали немного старше и прошло много времени. Мы поднялись туда, и все было так, как будто мы вернулись домой". Музыка SAVATAGE настолько мощная на этих сценах, и ее так приятно играть вживую. И музыка, которую Jon, его брат Крисс и Пол [O'Нил] собрали за всю карьеру группы, настолько волшебна, когда она звучит перед публикой. И я знаю, что фанаты скучали по этой музыке так же сильно, как и я.

В жизни бывает много взлетов и падений, и с возрастом мне стало понятно, что падения происходят тогда, когда ты их не ожидаешь. Сейчас это связано со здоровьем членов вашей семьи и другими подобными ситуациями. Но возвращение SAVATAGE в мою жизнь стало хорошим промежуточным якорем, потому что TSO — это величайший музыкальный концерт на планете, я люблю быть частью этой группы и ездить с ней каждый год. Это потрясающе — быть частью того, что Пол создал с TSO. Это величайшее рок-шоу, которое я когда-либо мог представить на арене. Постановка потрясающая. Песни потрясающие. Певцы и музыканты потрясающие. Съемочная группа — все это просто так, так здорово. Это тот самый якорь. А потом ты переходишь на другую сторону своей жизни, и у тебя появляются разные мелочи. И есть время между тем, когда ты выступаешь с TSO. И если SAVATAGE уравновешивает это время, он так же силен, как и TSO, и находится в центре всего этого. Так что там, где у вас может быть резиновая лента, которая то поднимается, то опускается, SAVATAGE находится посередине и дает мне приятное успокоение от осознания того, что группа моего детства, в которую я попал в 19 лет, снова стала повседневной частью моей жизни. Я работаю с прессой на тему SAVATAGE, вижу письма и сообщения, у нас заказаны концерты, и мои следующие выступления вживую будут именно в этом составе. Это замечательное чувство — возвращаться. И я знаю, что все в группе так взволнованы тем, что снова выходят на сцену, и мы все просто прыгаем вокруг, как кучка маленьких детей. Это так весело!»




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