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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*

Killswitch Engage

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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Перемен! Требовала моя душа»



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JESSE LEACH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как сочинял тексты к последнему альбому "This Consequence":

«Я изначально шел к этому с настоящим... Я хотел сказать что-то позитивное, хотел помочь людям, но это не получалось. Я не чувствовал себя настоящим, а ребята продолжали давить на меня и давить. Так что в конце концов я сел и подумал: "А что же я на самом деле хочу сказать? Где эта страсть, о которой все время говорят эти ребята? Они не видят ее во мне". Так что это был не просто гнев. Это праведный гнев, желание перемен.

Я думал, что то, как мы живем — особенно после COVID... COVID стал периодом раскола, и сейчас, я чувствую, мы находимся в состоянии посттравматического стресса. Мы все еще оправляемся от случившегося, когда левые и правые политические силы зашли гораздо дальше, чем это было в моем поколении. Много препирательств, много злости, а я считаю, что так быть не должно. У нас гораздо больше общего, чем различий. Поэтому для меня послание было таким: проснитесь. Хватит поддаваться манипуляциям, чтобы встать на ту или иную сторону, и мы ссоримся, когда власть предержащие, эти богатые, богатые, богатые люди извлекают выгоду из нашего разделения. Так что это своего рода способ — я вышел в свет с призывом к единству. В нем есть гнев, но это праведный гнев. Я хочу видеть перемены. Я хочу, чтобы люди поняли, что ими манипулируют из-за их разделения. Если бы мы собрались вместе и сосредоточились на том, что нас объединяет, что нам нужно - наши основные потребности, наше здоровье, — мы могли бы бороться за многие ценности вместе. Вот к чему я пришел. Единство — это призыв к единству».




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