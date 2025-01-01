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CREED обсуждают новый материал



Scott Stapp в интервью WRIF ответил на вопрос, были ли какие-то обсуждения среди участников насчет нового материала:



«Мы об этом говорим. Мы не торопимся. Мы восстанавливаемся, мы заново узнаем друг друга. Мы восстанавливаем отношения. Я думаю, что этот опыт был похож на то, как будто ты надеваешь старую перчатку, но мы все изменились. Мы стали старше, у нас появились дети, у нас другие обязанности и приоритеты в жизни. И мы все очень сосредоточены. И я полагаю, что когда настанет тот день, когда мы решим записать альбом CREED, я уверен, что он будет если не на уровне, то уж точно лучше, чем все, что мы когда-либо делали. Просто основываясь на жизненном опыте, который у нас есть, на всем, что мы сделали за последние два года совместной игры, я думаю, что это закладывает основу для того, чтобы в нужный момент это было нечто невероятное».







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