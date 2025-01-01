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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Creed

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23 июн 2025 : 		 CREED обсуждают новый материал

26 янв 2025 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Только когда у всех лежит душа...»

21 янв 2025 : 		 Гитарист CREED: «Нам нужно сделать новый материал!»

24 дек 2024 : 		 Гитарист CREED: «Если ты популярен, найдутся те, кто будет тебя ненавидеть»

3 ноя 2024 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»

14 сен 2024 : 		 MARK TREMONTI: «У меня тысячи риффов для CREED»

13 сен 2024 : 		 CREED думают о новой музыке

19 авг 2024 : 		 Новое видео CREED

18 авг 2024 : 		 MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED

2 авг 2024 : 		 Видео полного концерта CREED

19 июл 2024 : 		 CREED отыграли первое за 12 лет шоу

20 июн 2024 : 		 CREED на утренних шоу

15 июн 2024 : 		 CREED переиздают альбом

5 май 2024 : 		 CREED в акустике

2 май 2024 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

22 апр 2024 : 		 Видео с выступления CREED

19 апр 2024 : 		 Первый за 12 лет концерт CREED

2 апр 2024 : 		 Сборник CREED выйдет на виниле

12 мар 2024 : 		 Есть ли у CREED молодые поклонники?

11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

15 янв 2024 : 		 CREED могут что-то записать

13 дек 2023 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

6 ноя 2023 : 		 Вокалист CREED выбрал своего рок-бога

20 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты CREED? Кто знает

20 июл 2023 : 		 CREED вновь готовы выступать

16 мар 2023 : 		 Почему бы CREED не дать концерт?
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CREED обсуждают новый материал



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Scott Stapp в интервью WRIF ответил на вопрос, были ли какие-то обсуждения среди участников насчет нового материала:

«Мы об этом говорим. Мы не торопимся. Мы восстанавливаемся, мы заново узнаем друг друга. Мы восстанавливаем отношения. Я думаю, что этот опыт был похож на то, как будто ты надеваешь старую перчатку, но мы все изменились. Мы стали старше, у нас появились дети, у нас другие обязанности и приоритеты в жизни. И мы все очень сосредоточены. И я полагаю, что когда настанет тот день, когда мы решим записать альбом CREED, я уверен, что он будет если не на уровне, то уж точно лучше, чем все, что мы когда-либо делали. Просто основываясь на жизненном опыте, который у нас есть, на всем, что мы сделали за последние два года совместной игры, я думаю, что это закладывает основу для того, чтобы в нужный момент это было нечто невероятное».




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