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23 июн 2025
Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE
Гитарист и один из основателей BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE Мик Ральфс, скончался в возрасте 81 года.
Paul: «Наш Мик умер. Мое сердце просто замерло. Он оставил нам исключительные песни и воспоминания. Он был моим другом, моим партнером по написанию песен, удивительным и разносторонним гитаристом, обладавшим великолепным чувством юмора. В нашем последнем разговоре несколько дней назад мы посмеялись, но он не был последним. С Миком связано много воспоминаний, которые будут вызывать искренний смех. Соболезнования всем, кто его любил, особенно его единственной настоящей любви, Сьюзи. Увидимся на небесах".
Kirk сказал: "Он был дорогим другом, замечательным автором песен и исключительным гитаристом. Нам будет его очень не хватать".
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