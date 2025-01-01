23 июн 2025



Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE



Гитарист и один из основателей BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE Мик Ральфс, скончался в возрасте 81 года.



Paul: «Наш Мик умер. Мое сердце просто замерло. Он оставил нам исключительные песни и воспоминания. Он был моим другом, моим партнером по написанию песен, удивительным и разносторонним гитаристом, обладавшим великолепным чувством юмора. В нашем последнем разговоре несколько дней назад мы посмеялись, но он не был последним. С Миком связано много воспоминаний, которые будут вызывать искренний смех. Соболезнования всем, кто его любил, особенно его единственной настоящей любви, Сьюзи. Увидимся на небесах".



Kirk сказал: "Он был дорогим другом, замечательным автором песен и исключительным гитаристом. Нам будет его очень не хватать". http://www.badcompany.com





+0 -0



просмотров: 94

