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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*

Bad Company

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23 июн 2025 : 		 Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE

28 апр 2025 : 		 Участники BAD COMPANY о включении в ЗСРнР

28 апр 2025 : 		 BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 апр 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Источник сказал мне, что нас возьмут в ЗСРнР»

9 мар 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Удивлен, что нас номинировали в ЗСРнР»

21 фев 2025 : 		 Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью

3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа

17 окт 2016 : 		 Видео с выступления BAD COMPANY

4 май 2016 : 		 Трейлер концертного релиза BAD COMPANY

6 мар 2016 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в апреле

25 фев 2015 : 		 Редкие треки выйдут на переизданиях первых альбомов BAD COMPANY

18 июн 2013 : 		 BAD COMPANY в The Tonight Show With Jay Leno

16 июн 2011 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в июне

9 фев 2011 : 		 PAUL RODGERS о Гэри Муре

24 сен 2010 : 		 BAD COMPANY прощаются?

11 фев 2010 : 		 Новая концертная запись BAD COMPANY доступна для скачивания

2 дек 2009 : 		 Новая концертная работа PAUL'а RODGERS'а
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|||| 23 июн 2025

Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE



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Гитарист и один из основателей BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE Мик Ральфс, скончался в возрасте 81 года.

Paul: «Наш Мик умер. Мое сердце просто замерло. Он оставил нам исключительные песни и воспоминания. Он был моим другом, моим партнером по написанию песен, удивительным и разносторонним гитаристом, обладавшим великолепным чувством юмора. В нашем последнем разговоре несколько дней назад мы посмеялись, но он не был последним. С Миком связано много воспоминаний, которые будут вызывать искренний смех. Соболезнования всем, кто его любил, особенно его единственной настоящей любви, Сьюзи. Увидимся на небесах".

Kirk сказал: "Он был дорогим другом, замечательным автором песен и исключительным гитаристом. Нам будет его очень не хватать".



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