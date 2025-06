сегодня



Вокалист VENOM INC.: «Я не буду играть с Mantos'ом и Abbadon'ом»



Tony "Demolition Man" Dolan в недавнем интервью обсудил уход Jeff "Mantas" Dunn'a из VENOM INC.:



«Примерно четыре или пять лет назад у Mantas случился сердечный приступ, и он умер. Они вернули его к жизни, и примерно через 11 недель он снова отправился в турне. Но потом у него случился второй сердечный приступ, и тогда он сказал: "Мой организм в жопе. И я не хочу путешествовать", так что он просто прекратил. Он не хотел больше играть живые концерты. И я подумал: "О, черт. Что же мне делать? Мне еще нужно записать альбом для Nuclear Blast. Я еще должен выступить с концертами, которые я мог бы организовать". И я подумал: «Ладно, тогда я просто продолжу». И мне попался Curran Murphy, который работал с ANNIHILATOR и NEVERMORE, его группа открывала мой тур, и я подумал: «Это тот парень [который может заменить Mantas]». Так что я обратился к нему, и именно он сейчас играет на гитаре. Изначально предполагалось, что Mantas поправится и вернется, но он решил этого не делать»



Он также прокомментировал недавние слова Jeff'a и ответил на вопрос, связывался ли он с ним после этого заявления:



«Не после этого заявления. Нет. Я подумал: "Ладно. Ну, я не догоняю". Он говорил, что не было никакого общения, но у меня всё общение было. Даже мой барабанщик с ним общался... И это он говорил мне: "Я поговорю с тобой на следующей неделе. Я поговорю с тобой на следующей неделе". Я отправил ему целый список американских дат и сказал: "Я знаю, ты сказал, что не хочешь гастролировать, но просто дай мне знать. Тебе не обязательно делать все это. Ты можешь приехать и отыграть некоторые из них. Ты приедешь, сыграешь в Нью-Йорке, а потом поедешь домой". Но он не хотел ехать, поэтому не отвечал. Он все оттягивал время, говоря: «Я поговорю с тобой на следующей неделе, я поговорю с тобой на следующей неделе». А потом, внезапно, он стал выпускать клипы и музыку... И я в прессе говорю всем, что жду его возвращения, а он все это время записывает новую музыку. А потом он обвиняет меня. Типа, ну, ты же ушел. Ты только что ушел. Ты же записал новую музыку. Ты только что снял свои клипы. А теперь обвиняешь меня. В чём?



Он знал, что Curran его подменяет, а Curran Murphy, каждый раз, когда кто-нибудь спрашивал его: «Каково это — быть в группе?», всегда отвечал: "Я здесь только до тех пор, пока Mantas не поправится и не вернется. Это все, ради чего я здесь". Он никогда не брал на себя обязательства быть в команде. Я никогда не говорил об этом в прессе. А они все время указывали на меня, будто я занимаюсь устранением последствий. Типа, какой ущерб? Ты был болен. Ты сказал, что не хочешь гастролировать. Я надеюсь, что ты хочешь, так что я просто жду, когда ты вернешься". И он так и не вернулся. И вот я вижу, как он в третий раз поступает так со мной, делает заявления в прессе о том, что собирается сделать... Мне присылают скриншоты. Люди говорили: "Боже мой. Я не могу поверить в то, что он только что сказал". А я отвечаю: «Я тоже». И они спрашивают: «Ну, ты поговорил?» Я отвечаю: «Нет, я все еще жду, когда он заговорит». Так что я был в таком же шоке, как и все остальные.



Но в конце концов он не умер. Он мой брат, и я люблю его, независимо от того, что он говорит обо мне или о чем-то еще. Я не могу любить его четыре года, а через неделю перестать любить. Так что он все еще мой брат. Когда он [чуть] не умер, я был первым, кто пришел. Я ухаживал за ним и его женой, возил ее в больницу дважды в день. Я покупал ему кофеварки и поддерживал их. И как только он смог выйти на работу, чтобы зарабатывать деньги, я вышел на работу, чтобы заработать эти деньги и чтобы они могли быть в порядке. И чтобы потом сказать, что мне наплевать... А он такой: «Ну, он же всегда работал». Типа, ну да, потому что я должен зарабатывать деньги, потому что я живу в Лондоне и мне нужно платить за квартиру. Группа приносит мне недостаточно. Я должен работать, и у меня очень ответственная работа, поэтому я делаю свою работу. Так что дело не в том, что мне все равно, и не в том, что я не общаюсь. Он не общался, но винит, конечно, меня. И это, типа, ладно, он может обвинять меня. Но в конце концов, я хочу, чтобы он не умер, чтобы он был в покое и чтобы у него не было еще одного сердечного приступа. И если это то, как он собирается выжить, тогда отлично. Это хорошо. Это лучше, чем не быть здесь».



На вопрос, считает ли он возможным, что однажды он сядет за стол переговоров с Mantas и все уладит, он сказал:



«Не сейчас. Он сказал обо мне слишком много плохих вещей, которые не соответствуют действительности, и это несправедливо. И я просто подумал, что надо держаться. Я тот же человек, что и тогда, тот же человек, что и тогда, когда VENOM пытались уничтожить мою группу, тот же человек, у которого они украли все мои деньги, тот же человек, которого они обокрали и не отдали мне издательские права, и я не получил никаких денег от авансов, и мне не заплатили за туры, и я не получил денег ни за один альбом. Они забирали деньги на издание моих записей, включая фронтмена VENOM [Cronos] [Conrad Lant], а потом смеялись над этим на публике. Это было что-то вроде «Мы получаем его деньги». Теперь я выхожу и играю на концертах. Если я сыграю 10 песен VENOM за тур на шоу, я не получу денег. Деньги получают они. Это их гонорары. Так что я все равно зарабатываю для них деньги, но меня это не волнует.



Я вернул Abbadon'a чтобы он играл с VENOM INC. после всего, что он сделал, потому что мне было все равно. Mantas сказал: «Не возвращай его после всего, что он сделал». А я такой: «Но для меня это не важно». Деньги для меня не важны. Если я могу есть и спать, у меня есть дом и машина, которая работает, есть еда и одежда, и все в порядке, то все прекрасно. Большего мне не нужно. Но что я хочу делать, так это играть музыку и встречаться с людьми. Вот почему я это делаю. Так что мне все равно. И я подумал, что в глубине души тот изменился. Он повзрослел. А ему уже за шестьдесят. Он уже не будет прежним. Но я ошибался. И тогда Mantas сказал мне: "Я же говорил тебе. Я говорил тебе, что он не изменится". А я такой: «Ладно». И тогда они захотели, чтобы его больше не было в группе. И я несколько месяцев боролся за то, чтобы он остался в группе. В итоге [Abaddon] ушел, а потом обвинил меня. А я такой: "Ладно. Правильно. Так что они все винят меня в своей гибели. А я в ответ: "Ну, я просто делаю то, что мы задумали, то, о чем договорились, и я не изменил своему курсу, и не собираюсь его менять. Это то, что мы решили сделать, и я хочу, чтобы вы были частью этого, а не не были частью этого».



Что касается возможности того, что Dolan, Mantas и Abaddon когда-нибудь снова будут играть вместе, Tony сказал:



«Нет, никогда. Нет. Нет. И я не думаю, что [есть шанс на воссоединение оригинального VENOM]... Ну, это зависит от Cronos'a, но этого тоже никогда не случится, потому что они поступили с ним точно так же. Они сказали о нем столько плохого и сделали столько плохого по отношению к нему. А теперь, когда у них нет VENOM, они хотят сказать: «Давайте забудем обо всем этом». Ну, ему ведь не нужно, правда? Он все еще VENOM. Он все еще играет свои концерты. Он все еще выпускает альбомы. Он подписал контракт со Spinefarm. Они ему не нужны. У него есть группа. Так что я не знаю, но я не представляю, чтобы это произошло. Но что касается меня самого, то нет. Я гораздо счастливее, когда они меня не угнетают. Мне не приходится иметь дело ни с плохими стратегиями, ни с их дерьмом. Мне это не нужно. Я хочу быть свободным и просто играть музыку, и это все, что я хочу делать»







