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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 87
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA



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SEBASTIAN BACH в недавнем интервью вспомнил о туре SKID ROW 1992 года, в котором из разогревала группа PANTERA:

«Это было отвязно. Я помню, как мы ехали в автобусе в Филадельфию, и тут нам позвонили и сказали: "Нас выгнали из отеля". Я говорю: "Что это значит? Меня ещё там нет. Как меня могут выгнать, если меня там нет?" А они: "Даймбэг и Snake нажрались кислоты". Это было давно, так что даже не думайте о подобном, ребятки, это было другое время. А они говорят: "Да, Даймбэг и Snake нажрались кислоты, потом Даймбэг достал нож и стал резать диван в холле отеля". А я говорю: "Во дела!" Так что есть пара таких безумных историй. Но он не порезал ни одного человека, только диван».

На вопрос, считает ли он, что на свете есть современные рок-звёзды, Bach ответил:

«Возможно, вы не ожидаете подобного ответа, но я считаю Liam Gallagher из OASIS совершенно уморительным. Когда я смотрю его интервью [смеётся], для меня он — рок-звезда. Когда он говорит: "Послушайте, всё, чего я хотел от жизни, — это телик с большим экраном и красивая пташка", то есть горячая цыпочка. Это всё, чего я, чёрт возьми, хочу. Эй, Liam, ты говоришь и за меня тоже. У меня куча теликов и красивая цыпочка. [Смеётся]».




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