сегодня



DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»



DAVID ELLEFSON в новом выпуске подкаста "The David Ellefson Show" вспомнил о 2010 Jägermeister Music Tour в котором участвовал оригинальный составе тура 1991 "Clash Of The Titans": MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX:



«Тот тур [2010 года] технически был чем-то вроде «Clash Of The Titans» — это были ANTHRAX, SLAYER и MEGADETH. В нем не было ротации состава. Весь тур был только этот состав. Но мы не могли использовать название «Clash Of The Titans». Оказалось, что с 1991 года они сняли еще один фильм с таким названием, и мы не могли взять это название. Спонсором стал Jägermeister, так что тур стал просто Jägermeister с участием SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX.



Я помню, что так было всегда. Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] ненавидел играть перед SLAYER. Мы всегда играли перед SLAYER, даже когда в 1985 году мы выступали перед L'Amour и City Gardens в Трентоне. И просто потому, что SLAYER были группой до нас, они как бы естественным образом получали этот заключительный слот. Но вот что я вам скажу: несмотря на то, что мы всегда были со-хедлайнерами SLAYER, я чувствовал, что... что средний слот — это всегда лучший слот, потому что, как мне кажется, фанаты ANTHRAX останутся, особенно если они фанаты SLAYER. Все фанаты MEGADETH, конечно же, останутся. Фанаты SLAYER должны остаться, потому что они ждут, когда увидят SLAYER. Так что на нас будут все. Это был «кремовый центр», потому что после нашего выступления иногда зал оставался полным, потому что играли SLAYER, но если вы фанат MEGADETH [или] ANTHRAX и не фанат SLAYER, вы вполне могли уйти. Так что с моей точки зрения, быть в середине всегда было лучшей позицией».







+1 -0



( 3 ) просмотров: 453