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Барабанщик DISMEMBER о новом альбоме: «Не хочу, чтобы он звучал современно»



FRED ESTBY в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом DISMEMBER:



«Немного проблематично. Я живу в США. Richard [Cabeza, бас] живет в Бельгии. Остальные трое живут в Швеции. Так что нам приходится нелегко... И я говорю: «Ладно, давайте больше не будем выступать в следующем году». А потом мы, типа, "Да, хорошо. Давайте начнем работать над альбомом по-настоящему", планируя, в какой студии мы его запишем, и все такое. А потом вдруг выясняется, что в следующем году у нас еще 10-15 концертов. И мы уже не можем просто отказаться от концертов. Так что приходится говорить: "Ладно. Мы должны выступать". Теперь мы должны расставить приоритеты, чтобы участвовать в концертах. Но это обязательно произойдет».



На вопрос о том, есть ли у него уже «видение» того, как он хочет, чтобы звучал следующий альбом DISMEMBER, Fred сказал:



«Да. Я не хочу, чтобы он звучал современно. Мы все с этим согласны. Поэтому, если возможно, я бы хотел записать его так, как мы делали это в 91-м году — на катушечную пленку, со старыми микрофонами и всем прочим. Так что, думаю, мы попытаемся сделать именно так.



Я уверен, что это будет круто. Нам просто нужно время, чтобы все спланировать, потому что мы не хотим выпускать что-то, что не будет выполнено на сто процентов».







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