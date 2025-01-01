Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



*

Dismember

*



24 июн 2025 : 		 Барабанщик DISMEMBER о новом альбоме: «Не хочу, чтобы он звучал современно»

21 ноя 2024 : 		 Барабанщик DISMEMBER: «Никто не бросит работу ради группы»

10 июн 2024 : 		 Вокалист DISMEMBER о новом материале

20 май 2024 : 		 Новому альбому DISMEMBER быть!

25 фев 2024 : 		 DISMEMBER целиком сыграют Like An Ever Flowing Stream

20 окт 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 сен 2023 : 		 Барабанщик DISMEMBER о новом материале

15 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

11 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

2 июн 2023 : 		 Трейлер бокс-сета DISMEMBER

10 янв 2023 : 		 DISMEMBER думают о новой музыке

8 июл 2022 : 		 DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS

14 окт 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале

15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DISMEMBER о новом альбоме: «Не хочу, чтобы он звучал современно»



zoom
FRED ESTBY в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом DISMEMBER:

«Немного проблематично. Я живу в США. Richard [Cabeza, бас] живет в Бельгии. Остальные трое живут в Швеции. Так что нам приходится нелегко... И я говорю: «Ладно, давайте больше не будем выступать в следующем году». А потом мы, типа, "Да, хорошо. Давайте начнем работать над альбомом по-настоящему", планируя, в какой студии мы его запишем, и все такое. А потом вдруг выясняется, что в следующем году у нас еще 10-15 концертов. И мы уже не можем просто отказаться от концертов. Так что приходится говорить: "Ладно. Мы должны выступать". Теперь мы должны расставить приоритеты, чтобы участвовать в концертах. Но это обязательно произойдет».

На вопрос о том, есть ли у него уже «видение» того, как он хочет, чтобы звучал следующий альбом DISMEMBER, Fred сказал:

«Да. Я не хочу, чтобы он звучал современно. Мы все с этим согласны. Поэтому, если возможно, я бы хотел записать его так, как мы делали это в 91-м году — на катушечную пленку, со старыми микрофонами и всем прочим. Так что, думаю, мы попытаемся сделать именно так.

Я уверен, что это будет круто. Нам просто нужно время, чтобы все спланировать, потому что мы не хотим выпускать что-то, что не будет выполнено на сто процентов».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 214





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом