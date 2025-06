сегодня



CHRIS ADLER: «Я не говорил с братом с момента как меня выкинули из LAMB OF GOD»



CHRIS ADLER в новом интервью коснулся темы ухода из LAMB OF GOD:



«Люди интересуются: »Что, б###ь, случилось?". В 2018 году был случай, когда я попал в аварию на мотоцикле на острове за пределами Таиланда и сильно повредил плечо, но все быстро разрешилось. У меня был отличный хирург, который работает в «Индианаполис Колтс», и он восстановил меня. Через три-четыре месяца я уже мог двигаться и быть таким же сильным, как и раньше. Это не было проблемой.



Прежде всего, у меня все отлично, но мне потребовалось много времени, чтобы к этому прийти. Как раз в то время, когда я уехал, произошло много событий. Моя мать была очень больна. В итоге она умерла. Я переживал ужасный развод. Если вы были фанатом LAMB и следили за нами с самого начала, то у вас будет достаточно историй. Во-первых, я действительно вложил в этот проект всего себя. Во-вторых, мы были, в общем-то, очень неблагополучной семьей, которая все пыталась разобраться в себе. Во многих отношениях это пошло нам на пользу. Это заставляло нас подталкивать друг друга к тому, чтобы быть лучше. От этого никто не хотел уходить. Мы знали, что, возможно, не всегда будем лучшими друзьями, но, подталкивая друг друга, мы создали нечто довольно уникальное.



В то же время, примерно в 2003 году, я начал замечать, что моя правая нога делает что-то странное, когда я не хочу, чтобы она это делала. Это происходило не слишком часто, и долгое время ничего не менялось. Постепенно становилось все хуже. Примерно в 2016 году я гастролировал с LAMB и MEGADETH, и это стало влиять на шоу, потому что были моменты, когда я чувствовал, что не могу это контролировать. Я начал проходить всевозможные виды физической и трудовой терапии. Занимался спортом, не занимался, занимался йогой — все, что я мог сделать, чтобы понять, что происходит. В конце концов, я оказался в местечке в Ричмонде под названием Neurological Associates, где из-за симптомов мне пришлось принести свои педали, чтобы решить, что происходит. Они отправили меня в неврологический центр в VCU, который является крупным учебным заведением, имеющим связи с университетом Джона Хопкинса. Там меня подвергли целой батарее тестов, и мне поставили диагноз «дистония музыканта»».



По его словам, он долго не решался публично обсуждать свою борьбу с дистонией музыканта, которая описывается как «специфическое для конкретной задачи двигательное расстройство, вызывающее непроизвольные сокращения мышц и нарушение моторного контроля во время игры на музыкальном инструменте»:



«До сих пор я не хотел говорить об этом. Это во многом смертный приговор. Но об этом заговорил Alex Webster [бас, CANNIBAL CORPSE], а я с ним дружу. Недавно я посмотрел документальный фильм о NICKELBACK. Я не самый большой фанат NICKELBACK, но это отличный документальный фильм. Их барабанщик [ Daniel Adair ] прошел через то же самое. У него были те же проблемы, что и у меня, — это смертный приговор. Это называется «специфическая фокальная дистония». В данном случае это касается моей ноги. Она бывает у людей, которые выполняют повторяющиеся движения в течение длительного времени, например у квотербеков, гольфистов, скрипачей первой величины и многих гитаристов. У барабанщиков это встречается не так часто, но я знаю нескольких человек, у которых были такие симптомы, но им так и не поставили диагноз. Я уверен, что это более распространено, чем они думают. Нервы, которые говорят моей ноге делать это, изнашиваются. В конце концов, она перестает делать то, что вы от нее хотите. В случае дистонии это вызывает такие вещи, как депрессия, но нерв подает сигнал вашей ноге. В то же время он дает осечку. Он задействует мышцы, которые должны были бы работать в противоположном направлении. Если я пытался отжать правую ногу, она часто поднималась, отводилась в сторону или отводилась назад. Было все хуже и хуже. Всё случилось в одно время со всем этим. Я отнес медицинскую справку в группу. Они знали, что я нахожусь в середине большого развода.



Как я уже сказал, мы были дисфункциональны. Мы не всегда были лучшими друзьями. Между нами было напряжение. Кто не был в команде, к тому придирались. Я был тем, кто не был в команде. Я полагаю, одной из причин таких проблем, с моей точки зрения, и я не хочу говорить за всех, было то, что когда я принял участие в концерте MEGADETH, это еще больше обострило отношения. Никто не говорил: «Мы не хотим, чтобы ты это делал» или «Ты нас обманываешь». Мы оставались в том же положении, а когда MEGADETH выиграли «Грэмми», это еще больше усугубило ситуацию. За пару лет до этого я выиграл «Джуно», канадский аналог «Грэмми», с другой группой, к которой присоединился, PROTEST THE HERO. Это был просто взрыв, и все. Я пришел к ним и сказал: "Такое не случается постоянно. Такое случается на конкретных песнях. Можем ли мы обойтись без них? У нас довольно большой объем материала". Но никто не захотел с этим мириться. Я ничего не мог с этим поделать.



Мне было очень тяжело. Во многих отношениях эта группа была моей личностью. Это все, ради чего я работал. Я сбился с пути. Моя мама умерла, развод — это было грязное, очень неприятно время, когда я пытался взять себя в руки и почувствовать, что «со мной все будет хорошо». Если честно, мне потребовалось на это какое-то время. Может быть, около года я пытался найти себя и даже определить, как будет выглядеть вторая глава; единственный способ избавиться от дистонии - заново научиться играть. В этом случае ваша правая нога как барабанщика - ведущая. Я тренировался и разговаривал с врачами и специалистами, чтобы изменить ситуацию. Теперь я веду левой ногой, что заставляет правую ногу мысленно зацикливаться. Мне приходится выстраивать другую связь, чтобы она работала. Теперь эта связь сильна. Я могу успешно выполнять движения, но не такие, как в LAMB. Это облегчение — не делать таких вещей, потому что я уходил со сцены очень подавленным из-за тех шоу, которые у нас были».



Когда интервьюер отметил, что для фанатов «было неожиданностью», когда Chris покинул LAMB OF GOD, учитывая, насколько он был вовлечен в деятельность группы, Adler сказал:



«Для меня это был такой же большой шок. Это было: «Я не знаю, как заставить все это работать». У меня не было особого выбора. Это было письмо, одно из тех, что приходят по электронной почте: «Услуги больше не требуются». Потребовалось время, чтобы выкарабкаться из этой ситуации. Я счастлив, что сделал это. Все могло пойти по-другому. Сегодня я благодарен и просто счастлив тому, что я есть. Как я уже сказал, моя домашняя жизнь прекрасна, и я с нетерпением жду возможности отыграть несколько концертов с парнями [в проекте FIRSTBORNE], повеселиться и почувствовать гораздо меньше давления».



На вопрос о том, поддерживает ли он связь со своим братом, гитаристом LAMB OF GOD Willie Adler, Chris ответил:



«Думаю, лучше всего будет сказать, что я оказался в стороне. Я желаю ему всего наилучшего, я желаю им всего наилучшего, и я постоянно думаю о нем, но я бы сказал, что мы отдалились друг от друга. С тех пор как я получил то письмо, после которого он даже не захотел поговорить со мной об этом, мы не общались.



На данный момент я должен справиться с обидами, сожалениями и прочими переживаниями. Я счастлив в своей жизни. Надеюсь, он тоже счастлив. Меня все устраивает»,







