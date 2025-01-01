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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
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BURTON C. BELL открыл австралийский тур
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Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
132
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
85
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
58
все новости группы
Vintersorg
Швеция
Folk Metal
Viking Metal
http://www.vintersorganic.com
Facebook:
https://www.facebook.com/vintersorganic
24 июн 2025
:
Новая песня VINTERSORG
9 фев 2025
:
Виниловое издание VINTERSORG
5 окт 2023
:
VINTERSORG и DIMBILD на Hammerheart Records
4 июн 2017
:
Новая песня VINTERSORG
28 апр 2017
:
Видео с текстом от VINTERSORG
8 апр 2017
:
Новый альбом VINTERSORG выйдет летом
28 июн 2012
:
Новая песня VINTERSORG
12 июн 2012
:
Превью нового альбома VINTERSORG
2 июн 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома VINTERSORG
28 фев 2011
:
Семпл новой песни VINTERSORG
26 янв 2011
:
Детали нового альбома VINTERSORG
7 ноя 2009
:
VINTERSORG работает над новым альбомом
4 фев 2007
:
VINTERSORG: подробности о новом альбоме
28 ноя 2006
:
VINTERSORG продлили контракт с Napalm Records
12 апр 2006
:
VINTERSORG пустит "Корни Солнца"
сегодня
Новая песня VINTERSORG
Malströmsbrus, новая песня VINTERSORG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Vattenkrafternas Spel”, релиз которого намечен на 26 сентября на Hammerheart Records.
http://www.vintersorganic.com
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет