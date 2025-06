сегодня



Новое видео FEMME FATALE



Living Like There's No Tomorrow, новое видео FEMME FATALE, доступно для просмотра ниже.



Lead Vocals - Lorraine Lewis

Guitars - Steve Brown and David Julian

Guitar Solo - R.J. Ronquillo

Bass - Sean McNabb

Drums - Kent Slucher

Keyboards - Eric Ragno

Backing Vocals - Lorraine Lewis and Steve Brown







