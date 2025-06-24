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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 135
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 90
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося третьего июня на Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Cyanide
King Nothing
Lux Æterna
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle (“No Remorse” and Sonny Boy Williamson’s “One Way Out”)
The Day That Never Comes
Fuel
Orion (Dedicated to Cliff Burton)
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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24 июн 2025
S
SS-ULTRA
А всё равно хорошо звучат!
Особенно если сравнивать с огромным количеством современных групп. 

















просмотров: 227





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