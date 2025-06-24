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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося третьего июня на Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Cyanide

King Nothing

Lux Æterna

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (“No Remorse” and Sonny Boy Williamson’s “One Way Out”)

The Day That Never Comes

Fuel

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman Lux ÆternaIf Darkness Had a SonKirk and Rob Doodle (“No Remorse” and Sonny Boy Williamson’s “One Way Out”)The Day That Never ComesFuelOrion (Dedicated to Cliff Burton)Nothing Else MattersSad but TrueOneSeek & DestroyMaster of PuppetsEnter Sandman











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