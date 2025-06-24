Новая песня JOE BONAMASSA

JOE BONAMASSA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Trigger Finger”, которая взята из одноименного альбома, выходящего 18 июля на собственном лейбле музыканта, J&R Adventures:
Трек-лист:
01. Breakthrough
02. Trigger Finger
03. I'll Take The Blame
04. Drive By The Exit Sign
05. Broken Record
06. Shake This Ground
07. Still Walking With Me
08. Life After Dark
09. You Don't Own Me
10. Pain's On Me
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Джо бабл гам ему надо назваться было
Загадка ,как его слушают...продают альбомы?
просто жевачка без хороших риффов,куплетов,припевов.......и так каждый раз
блять....больше нечего сказать