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*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 90
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Joe Bonamassa

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24 июн 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

23 май 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

3 май 2025 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

1 апр 2025 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

1 мар 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

1 фев 2025 : 		 SAMMY HAGAR в новом сингле JOE BONAMASSA

18 ноя 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 ноя 2024 : 		 JOE BONAMASSA: «Лет десять, и я уйду на пенсию»

12 окт 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

16 сен 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

16 авг 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

19 июл 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

26 фев 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA

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16 дек 2023 : 		 Рождественский альбом JOE BONAMASSA

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6 окт 2023 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

8 сен 2023 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

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Новая песня JOE BONAMASSA



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JOE BONAMASSA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Trigger Finger”, которая взята из одноименного альбома, выходящего 18 июля на собственном лейбле музыканта, J&R Adventures:

Трек-лист:

01. Breakthrough
02. Trigger Finger
03. I'll Take The Blame
04. Drive By The Exit Sign
05. Broken Record
06. Shake This Ground
07. Still Walking With Me
08. Life After Dark
09. You Don't Own Me
10. Pain's On Me




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24 июн 2025
L
LU---
..............Огромный минус
Джо бабл гам ему надо назваться было
Загадка ,как его слушают...продают альбомы?
просто жевачка без хороших риффов,куплетов,припевов.......и так каждый раз
блять....больше нечего сказать 

















просмотров: 114





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