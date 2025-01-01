Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 147
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 147
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»



zoom
MIKE PORTNOY в новом интервью рассказал о том, кто его вдохновил начать играть на барабанах:

«Я часто говорю о Ките Муне [THE WHO]. Но есть ещё куча других барабанщиков. Ринго Старр [THE BEATLES] очень сильно на меня повлиял. Нил Пирт [RUSH] тоже был великим барабанщиком. Но увидев, каким барабанщиком был Кит Мун, я захотел стать барабанщиком-аниматором, потому что такие люди, как Ринго и Нил Пирт, несмотря на то, что они мои герои, на сцене очень сдержанны, а когда я видел, как Кит Мун манипулирует палочками, подбрасывает их и крутит, от него невозможно было оторвать глаз. Я понял, что хочу быть именно таким барабанщиком. И ещё один барабанщик, у которого не самая лучшая репутация, но Lars Ulrich [METALLICA], хотите верьте, хотите нет, оказал на меня большое влияние. Многие люди не любят его за технику, но он очень на меня повлиял, потому что это было нечто большее, чем просто барабаны. Он был лидером группы, он составлял сет-лист, он занимался фан-клубами и сувенирной продукцией, он был сопродюсером альбомов и соавтором музыки. Для меня он был примером для подражания. И по сей день он остаётся таковым. Несколько недель назад я ходил на концерт METALLICA, и дело не только в игре на барабанах, но и в его личности, его харизме. Он невероятно важен для успеха METALLICA, и для меня это было главным. И Нил Пирт тоже — он был не только барабанщиком, он был автором текстов и следил за художественным оформлением. Такие барабанщики делают больше, чем просто играют на барабанах. Это мои примеры для подражания».

Mike рассказал о влиянии Lars'a на его стиль игры на барабанах:

«Он был первопроходцем в том стиле музыки, который играет METALLICA. Когда они появились в 1983 году или когда там это было, это был переломный момент. Они изобрели целый стиль музыки, и он был в авангарде этого стиля. Так что нужно отдать ему должное за это. И на первых четырёх альбомах его барабанные партии были очень прогрессивными — очень агрессивным и прогрессивными. Только после "Чёрного альбома" он начал сдавать, но из этих первых четырёх альбомов я узнал очень много нового о металлических барабанах. И не только Lars, но и Dave Lombardo [SLAYER], Charlie [ANTHRAX], Винни Пол [PANTERA], Mikkey Dee с KING DIAMOND — все они были для меня очень важны в тот период времени».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 72





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом