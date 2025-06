сегодня



Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»



MIKE PORTNOY в новом интервью рассказал о том, кто его вдохновил начать играть на барабанах:



«Я часто говорю о Ките Муне [THE WHO]. Но есть ещё куча других барабанщиков. Ринго Старр [THE BEATLES] очень сильно на меня повлиял. Нил Пирт [RUSH] тоже был великим барабанщиком. Но увидев, каким барабанщиком был Кит Мун, я захотел стать барабанщиком-аниматором, потому что такие люди, как Ринго и Нил Пирт, несмотря на то, что они мои герои, на сцене очень сдержанны, а когда я видел, как Кит Мун манипулирует палочками, подбрасывает их и крутит, от него невозможно было оторвать глаз. Я понял, что хочу быть именно таким барабанщиком. И ещё один барабанщик, у которого не самая лучшая репутация, но Lars Ulrich [METALLICA], хотите верьте, хотите нет, оказал на меня большое влияние. Многие люди не любят его за технику, но он очень на меня повлиял, потому что это было нечто большее, чем просто барабаны. Он был лидером группы, он составлял сет-лист, он занимался фан-клубами и сувенирной продукцией, он был сопродюсером альбомов и соавтором музыки. Для меня он был примером для подражания. И по сей день он остаётся таковым. Несколько недель назад я ходил на концерт METALLICA, и дело не только в игре на барабанах, но и в его личности, его харизме. Он невероятно важен для успеха METALLICA, и для меня это было главным. И Нил Пирт тоже — он был не только барабанщиком, он был автором текстов и следил за художественным оформлением. Такие барабанщики делают больше, чем просто играют на барабанах. Это мои примеры для подражания».



Mike рассказал о влиянии Lars'a на его стиль игры на барабанах:



«Он был первопроходцем в том стиле музыки, который играет METALLICA. Когда они появились в 1983 году или когда там это было, это был переломный момент. Они изобрели целый стиль музыки, и он был в авангарде этого стиля. Так что нужно отдать ему должное за это. И на первых четырёх альбомах его барабанные партии были очень прогрессивными — очень агрессивным и прогрессивными. Только после "Чёрного альбома" он начал сдавать, но из этих первых четырёх альбомов я узнал очень много нового о металлических барабанах. И не только Lars, но и Dave Lombardo [SLAYER], Charlie [ANTHRAX], Винни Пол [PANTERA], Mikkey Dee с KING DIAMOND — все они были для меня очень важны в тот период времени».







