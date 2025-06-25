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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Black Sabbath

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|||| сегодня

BLACK SABBATH репетируют



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BLACK SABBATH разместили фото с репетиции к финальному шоу "Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow", которое пройдет пятого июля в Бирмингеме.




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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25 июн 2025
F
Fo0x
Оззи чисто на морально-волевых тянет
25 июн 2025
a
antonkharkovsky
Как ни странно, на фото Билл лучше всех выглядит
25 июн 2025
olly71
antonkharkovsky, Так хорошо что я даже его в упор не узнал похудев в два раза .
25 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
antonkharkovsky, в возрасте ногу на ногу тяжело закинуть, а он может. возможно он в относительно нормальной форме для возраста и выступления
25 июн 2025
B
Bonanza
Извиняюсь, быть может, за неведение, но почему же на фото нет гитарного героя Айомми?
25 июн 2025
P
Petrucci
Bonanza, По приколу им трио фоткаться... вначале Билла отменили- теперь до Тони очередь дошла )))
25 июн 2025
B
Bonanza
Petrucci, Понятно... "Культура отмены" докатилась и до Великобритании (правда, в мягкой, щадящей форме). И ведь не скажешь теперь, как при Совдепии, что, мол, "англичанка гадит")))
25 июн 2025
N
Nepalcev
Bonanza, Да поссать отошёл, этож ясно из контекста!!!
25 июн 2025
B
Bonanza
Nepalcev, Как наверняка сказал бы профессор медицины (включая урологию) Ф.Ф. Преображенский, "именно так я и предполагал". ;-)
25 июн 2025
a
antonkharkovsky
Bonanza, Он фотографировал))
25 июн 2025
B
Bonanza
antonkharkovsky, Тоже вариант))
25 июн 2025
Орион
Предпоследней песней нужно будет сыграть кавер на Металлику с обязательным аутро, подчёркиваю - именно аутро, из Зова Ктулху. Ну а после Planet Caravan. 

















просмотров: 1682





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