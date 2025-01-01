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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 147
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Last in Line

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26 июн 2025 : 		 Вокалист LAST IN LINE: «У нас нет полноценной пластинки»

18 июн 2025 : 		 Вокалист LAST IN LINE исполняет AC/DC

15 июн 2025 : 		 LAST IN LINE работают над новым материалом

15 дек 2024 : 		 У LAST IN LINE достаточно материала для альбома

12 дек 2024 : 		 Басист LAST IN LINE: «Монетизация музыки сильно поменялась»

7 май 2024 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

6 май 2024 : 		 LAST IN LINE работают над новым материалом

27 сен 2023 : 		 Вокалист LAST IN LINE думает о сольном альбоме

24 сен 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

15 май 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 мар 2023 : 		 Семплы новых песен LAST IN LINE

17 мар 2023 : 		 Новая песня LAST IN LINE

17 фев 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

13 фев 2023 : 		 PHIL SOUSSAN — о LAST IN LINE: «Сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO»

20 янв 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

30 дек 2022 : 		 Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной

11 ноя 2022 : 		 Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»

24 окт 2022 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

3 окт 2022 : 		 Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием

8 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE

1 авг 2022 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE

12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

30 май 2022 : 		 LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году

13 фев 2022 : 		 LAST IN LINE нашли лейбл
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Вокалист LAST IN LINE: «У нас нет полноценной пластинки»



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ANDREW FREEMAN опубликовал сообщение, в котором рассказал о том, как идут дела c новым материалом:

«У LAST IN LINE, как ранее сообщил один из участников группы, готова целая пластинка. Это не совсем верно. У нас есть четыре записанных песни. У нас нет целой пластинки, потому что я ещё не сочинил её, чёрт возьми. Так что да, у нас есть четыре записанные песни. И да, мы работаем над альбомом.

Все в курсе, что какое-то время Viv болел [борясь с лимфомой Ходжкина] и восстанавливался после трансплантации костного мозга. Насколько я понимаю, сейчас он на сто процентов здоров и собирается вернуться в DEF LEPPARD. И мы решили, что сделаем перерыв, потому что его здоровье — это самое важное, с чем я полностью согласен. Так что ему нужно поправиться и прийти в форму, а мы, очевидно, являемся побочным проектом по сравнению с его основной работой, поэтому я занимаюсь множеством других вещей. Так что когда эти ребята будут готовы приступить к работе, я присоединюсь. Но здоровье превыше всего, и мы не будем торопить события.

В этом и заключается прелесть LAST IN LINE — мы можем заниматься этим, когда захотим. Это классная команда, я очень рад быть её участником и горжусь тем, что могу принимать в этом участие. Ведь это классический состав DIO. Эта группа уходит корнями в историю величайших рок-групп, так что для меня это большая честь. Но у нас не так много времени. Что касается концертов LAST IN LINE, то в этом году их не будет, и, возможно, не будет и в следующем. Но, опять же, мы работаем над альбомом, и когда эти ребята будут готовы, я присоединюсь. Так что мы будем держать вас в курсе!»




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