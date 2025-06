сегодня



Вокалист LAST IN LINE: «У нас нет полноценной пластинки»



ANDREW FREEMAN опубликовал сообщение, в котором рассказал о том, как идут дела c новым материалом:



«У LAST IN LINE, как ранее сообщил один из участников группы, готова целая пластинка. Это не совсем верно. У нас есть четыре записанных песни. У нас нет целой пластинки, потому что я ещё не сочинил её, чёрт возьми. Так что да, у нас есть четыре записанные песни. И да, мы работаем над альбомом.



Все в курсе, что какое-то время Viv болел [борясь с лимфомой Ходжкина] и восстанавливался после трансплантации костного мозга. Насколько я понимаю, сейчас он на сто процентов здоров и собирается вернуться в DEF LEPPARD. И мы решили, что сделаем перерыв, потому что его здоровье — это самое важное, с чем я полностью согласен. Так что ему нужно поправиться и прийти в форму, а мы, очевидно, являемся побочным проектом по сравнению с его основной работой, поэтому я занимаюсь множеством других вещей. Так что когда эти ребята будут готовы приступить к работе, я присоединюсь. Но здоровье превыше всего, и мы не будем торопить события.



В этом и заключается прелесть LAST IN LINE — мы можем заниматься этим, когда захотим. Это классная команда, я очень рад быть её участником и горжусь тем, что могу принимать в этом участие. Ведь это классический состав DIO. Эта группа уходит корнями в историю величайших рок-групп, так что для меня это большая честь. Но у нас не так много времени. Что касается концертов LAST IN LINE, то в этом году их не будет, и, возможно, не будет и в следующем. Но, опять же, мы работаем над альбомом, и когда эти ребята будут готовы, я присоединюсь. Так что мы будем держать вас в курсе!»





