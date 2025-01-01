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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Walls of Jericho

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25 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления WALLS OF JERICHO

30 окт 2019 : 		 Барабанщик WALLS OF JERICHO арестован за перевозку марихуаны

17 янв 2017 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

25 мар 2016 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

17 мар 2016 : 		 Семплы новых песен WALLS OF JERICHO

3 мар 2016 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

2 мар 2016 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO

12 фев 2016 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO

15 янв 2016 : 		 Новый альбом WALLS OF JERICHO выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 WALLS OF JERICHO просят фанатов быть "безжалостными"

20 мар 2015 : 		 WALLS OF JERICHO начнут запись в мае

5 фев 2015 : 		 WALLS OF JERICHO на Napalm Records

20 фев 2014 : 		 Видео с текстом от WALLS OF JERICHO

20 дек 2013 : 		 WALLS OF JERICHO исполнили новую песню

31 авг 2012 : 		 WALLS OF JERICHO работают над новой музыкой

29 июл 2008 : 		 Новый альбом WALLS OF JERICHO в сети

16 мар 2008 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO
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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления WALLS OF JERICHO



zoom
Профессиональное видео полного выступления WALLS OF JERICHO, которое состоялось в рамках Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже.




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