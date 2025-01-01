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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
145
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
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Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
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Новое видео LIV SIN
58
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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
145
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
58
все новости группы
Walls of Jericho
США
Acoustic Rock
Metal Core
http://www.wallsofjericho.tv
Myspace:
http://www.myspace.com/wallsofjericho
Facebook:
https://www.facebook.com/WallsofJericho/
25 июн 2025
:
Профессиональное видео полного выступления WALLS OF JERICHO
30 окт 2019
:
Барабанщик WALLS OF JERICHO арестован за перевозку марихуаны
17 янв 2017
:
Новое видео WALLS OF JERICHO
25 мар 2016
:
Новое видео WALLS OF JERICHO
17 мар 2016
:
Семплы новых песен WALLS OF JERICHO
3 мар 2016
:
Новое видео WALLS OF JERICHO
2 мар 2016
:
Новая песня WALLS OF JERICHO
12 фев 2016
:
Новая песня WALLS OF JERICHO
15 янв 2016
:
Новый альбом WALLS OF JERICHO выйдет в марте
8 июл 2015
:
WALLS OF JERICHO просят фанатов быть "безжалостными"
20 мар 2015
:
WALLS OF JERICHO начнут запись в мае
5 фев 2015
:
WALLS OF JERICHO на Napalm Records
20 фев 2014
:
Видео с текстом от WALLS OF JERICHO
20 дек 2013
:
WALLS OF JERICHO исполнили новую песню
31 авг 2012
:
WALLS OF JERICHO работают над новой музыкой
29 июл 2008
:
Новый альбом WALLS OF JERICHO в сети
16 мар 2008
:
Новая песня WALLS OF JERICHO
сегодня
Профессиональное видео полного выступления WALLS OF JERICHO
Профессиональное видео полного выступления WALLS OF JERICHO, которое состоялось в рамках Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет