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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Siena Root

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Новое видео SIENA ROOT



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Wishing For More, новое видео группы SIENA ROOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Made in KuBa", выходящего третьего октября.




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25 июн 2025
B
Bonanza
Желающим во что бы то ни стало вернуться в 70-е (пусть и всего лишь мысленно) данная группа и ее представленный видеоклип определенно послужат ценнейшим, предельно аутентичным подспорьем. 

















просмотров: 101





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