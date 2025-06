сегодня



Новое видео DEFENDERS OF THE FAITH



Time Machine, новое видео проекта DEFENDERS OF THE FAITH, основанного музыкантами THERION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Ode to the Gods:



1. Heavy Metal Shakedown

2. I’m In Love With My Tank

3. The Time Machine

4. Northern Stones

5. Darkside Brigade

6. Funeral Pyre

7. Intruder

8. Our Saviour

9. The End Of The World







+0 -0



просмотров: 66