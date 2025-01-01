Концертное видео SKILLET

25 окт 2022 :
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Лидер SKILLET: «Не хочу позорить Бога, но готов сделать что-то "демоническое"»
7 окт 2022 :
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Фронтмен SKILLET: «Я никогда не понимал природу бунтарства рок-н-ролла»
3 июл 2022 :
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Лидер SKILLET — о деле Роу против Уэйда: «Бог творит чудеса, когда ты их не ждёшь»
9 май 2022 :
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Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
1 фев 2022 :
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Лидер SKILLET: «Пандемия страха вдохновила на альбом»
29 янв 2022 :
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Лидер SKILLET: «Рок-н-ролл не принадлежит Дьяволу, музыка принадлежит Богу!»
24 янв 2022 :
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Лидер SKILLET: «Поп-музыка — это праздник греха!»
20 янв 2022 :
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Лидер SKILLET: «Ненавижу христианское лицемерие»
10 янв 2022 :
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Новая песня SKILLET
17 дек 2021 :
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Лидер SKILLET: «Обязательные прививки — это же безумие!»
13 дек 2021 :
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Видео с текстом от SKILLET
5 дек 2021 :
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Вокалист SKILLET: «RAGE AGAINST THE MACHINE — это правительственный рокЪ»»
25 ноя 2021 :
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Лидер SKILLET: «Требования обязательной об вакцинации — это тирания, а не забота о здоровье!»
16 ноя 2021 :
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Видео с текстом от SKILLET
12 ноя 2021 :
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Лидер SKILLET поддержал Шаппелла, на которого ополчились ЛГБТК+
19 окт 2021 :
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Вокалист SKILLET: «Нас захватывают левые!»
13 окт 2021 :
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Вокалист SKILLET: «Иисус никогда меня не разочаровывал»
12 окт 2021 :
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Вокалист SKILLET согласился с NICKI MINAJ насчёт COVID-19
29 сен 2021 :
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Новое видео SKILLET
24 авг 2021 :
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Новый сингл SKILLET выйдет осенью
24 авг 2021 :
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Вокалист QUEENSRŸCHE — о словах лидера SKILLET
24 авг 2021 :
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Лидер SKILLET — о ношении масок: «Это какой-то театр!»
23 авг 2021 :
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Вокалист SKILLET: «На смертном одре мама сказала, что Дьявол будет мной пользоваться»
22 июл 2021 :
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Вокалист SKILLET — о новом альбоме
5 июл 2021 :
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John Cooper: «Если не говорить об Иисусе, тогда нет смысла в SKILLET»
29 мар 2021 :
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Фронтмен SKILLET объяснил, почему для христиан нет ничего плохого в исполнении рок-музыки
23 мар 2021 :
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Лидер SKILLET: «Я не сравнивал Cardi B с Гитлером»
21 мар 2021 :
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Лидер SKILLET критикует выступление Cardi B и Megan Thee Stallion
19 мар 2021 :
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Лидер SKILLET удивлён словами Байдена про четвёртое июля
10 мар 2021 :
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Вокалист SKILLET — о культуре отмены
16 фев 2021 :
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Вокалист SKILLET: "С детства за Иисуса!"
11 янв 2021 :
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Вокалист SKILLET против бана Трампа в Твиттере
9 дек 2020 :
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Лидер SKILLET: «Лучший совет — это поиск царства Божьего»
19 сен 2020 :
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Видео с текстом от SKILLET
27 июл 2020 :
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Новая песня SKILLET
26 июн 2020 :
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Обновленная версия от SKILLET
12 апр 2020 :
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Миллиард прослушиваний для SKILLET
11 апр 2020 :
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Игра от SKILLET
3 апр 2020 :
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Новое видео SKILLET
16 окт 2019 :
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Лидер SKILLET критикует радио
28 авг 2019 :
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Вокалист SKILLET о разогреве IRON MAIDEN
21 авг 2019 :
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SKILLET выпускают комиксы
7 авг 2019 :
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Фронтмен SKILLET заявил, что Мартин Лютер Кинг был «пророком»
17 июл 2019 :
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Новое видео SKILLET
8 май 2019 :
|
Новый альбом SKILLET выйдет в августе
3 апр 2019 :
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Новый сингл SKILLET выйдет в мае
31 янв 2019 :
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LACEY STURM заменит JEN LEDGER на концертах SKILLET
6 апр 2018 :
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Новая песня барабанщицы SKILLET
17 мар 2018 :
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Барабанщица SKILLET выпускает ЕР
15 мар 2017 :
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Новое видео SKILLET
31 янв 2017 :
|
Новое видео SKILLET
31 дек 2016 :
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SKILLET стали первыми
9 июл 2016 :
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Новая песня SKILLET
30 июн 2016 :
|
Новое видео SKILLET
20 май 2016 :
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Новый альбом SKILLET выйдет в августе
10 мар 2015 :
|
SKILLET в середине
17 фев 2015 :
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SKILLET начнут запись летом
5 фев 2014 :
|
Новое видео SKILLET
19 сен 2013 :
|
SKILLET — больше, чем семейное дело
4 июл 2013 :
|
Новое видео SKILLET
21 июн 2013 :
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Обложка и трек-лист нового альбома SKILLET
9 июн 2013 :
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Новое видео SKILLET
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