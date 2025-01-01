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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



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Eisbrecher

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26 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EISBRECHER

19 мар 2025 : 		 Новая песня EISBRECHER

28 фев 2025 : 		 Новое видео EISBRECHER

24 янв 2025 : 		 Новая песня EISBRECHER

29 ноя 2024 : 		 Новое видео EISBRECHER

22 ноя 2024 : 		 Новое видео EISBRECHER

15 июл 2023 : 		 Видео с текстом от EISBRECHER

27 фев 2021 : 		 Новое видео EISBRECHER

4 фев 2021 : 		 Новое видео EISBRECHER

14 авг 2017 : 		 Новое видео EISBRECHER

24 янв 2015 : 		 Новый альбом EISBRECHER доступен для прослушивания

3 сен 2012 : 		 Новое видео EISBRECHER

26 фев 2012 : 		 Новое видео EISBRECHER

20 авг 2011 : 		 EISBRECHER откладывают выход нового альбома

19 фев 2010 : 		 Новый альбом EISBRECHER выйдет в апреле

5 окт 2006 : 		 Новый альбом EISBRECHER в октябре
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|||| сегодня

Видео полного выступления EISBRECHER



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Видео полного выступления EISBRECHER, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfets 2025, доступно для просмотра ниже.




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