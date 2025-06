сегодня



Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты



По сообщению Forbes, накануне прощального концерта BLACK SABBATH, альбом OZZY OSBOURNE Scream вернулся в чарты Official Rock & Metal Albums, заняв 32 строчку. Также успехом пользовался альбом Paranoid BS, попав на 23 строчку Official Rock & Metal Albums, а одноименный сингл занял 17 место в Official Rock & Metal Singles.





