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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Black Sabbath

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28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют

21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»

18 июн 2025 : 		 Трейлер финального шоу BLACK SABBATH

16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

11 июн 2025 : 		 TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH

7 июн 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH

25 май 2025 : 		 DON AIREY: «У BLACK SABBATH была ужасная репутация»

23 май 2025 : 		 GUS G. о финальном шоу BLACK SABBATH

22 май 2025 : 		 IAN GILLAN: «Слава Богу, они пересведут мой альбом с BLACK SABBATH»

13 май 2025 : 		 ROB HALFORD сожалеет, что пропустит концерт BLACK SABBATH

2 май 2025 : 		 STEVEN TYLER и SOUNDGARDEN выступят на прощальном шоу BLACK SABBATH

27 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER о выступлении на концерте BLACK SABBATH

15 апр 2025 : 		 Музыканты ANTHRAX признаются в любви к BLACK SABBATH

3 апр 2025 : 		 SHARON OSBOURNE хочет запустить голограм-шоу BLACK SABBATH. Как ABBA

29 мар 2025 : 		 Музыканты BLACK SABBATH о юбилее Sabotage

26 мар 2025 : 		 £16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH

17 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE о финальном шоу BLACK SABBATH

16 мар 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в финальном шоу BLACK SABBATH

4 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»

14 фев 2025 : 		 Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 000. Удача улыбнулась тому, кто заплатил 3 000 фунтов за билет

11 фев 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH
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Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты



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По сообщению Forbes, накануне прощального концерта BLACK SABBATH, альбом OZZY OSBOURNE Scream вернулся в чарты Official Rock & Metal Albums, заняв 32 строчку. Также успехом пользовался альбом Paranoid BS, попав на 23 строчку Official Rock & Metal Albums, а одноименный сингл занял 17 место в Official Rock & Metal Singles.



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