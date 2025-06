сегодня



Винилы BILLY IDOL выйдут летом



BILLY IDOL анонсировал виниловые переиздания классических записей — Charmed Life, Whiplash Smile и Don’t Stop EP — 15 августа на Capitol/UMe.



Трек-лист Charmed Life:



Side A

“The Loveless”

“Pumping On Steel”

“Prodigal Blues”



Side B

“L.A. Woman”

“Trouble With The Sweet Stuff”



Side C

“Cradle Of Love”

“Mark Of Caine”

“Endless Sleep”



Side D

“Love Unchained”

“The Right Way”

“License To Thrill”



Трек-лист Whiplash Smile:



Side A

“World’s Forgotten Boy”

“To Be A Lover”

“Soul Standing By”

“Sweet Sixteen”

“Man For All Seasons”



Side B

“Don’t Need A Gun”

“Beyond Belief”

“Fatal Charm”

“All Summer Single”

“One Night, One Chance”



Трек-лист Don’t Stop EP:



Side A

“Mony Mony”

“Baby Talk”



Side B

“Untouchables”

“Dancing With Myself” (Long Version)*



* Billy Idol With Generation X http://www.billyidol.com







