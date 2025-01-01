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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*

Prong

*



28 июн 2025 : 		 PRONG на Napalm Records

7 мар 2025 : 		 Умер бывший ударник MINISTRY и PRONG

16 апр 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG: Видео

7 мар 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG

12 окт 2023 : 		 PRONG отметили выход альбома

9 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «В одночасье всё стало ненормальным»

7 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего»

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

7 сен 2023 : 		 Новое видео PRONG

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PRONG

3 авг 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

12 янв 2023 : 		 Новая песня PRONG

13 дек 2022 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG

13 окт 2022 : 		 PRONG работают над новым альбомом

23 мар 2022 : 		 Видео с выступления PRONG

18 июн 2021 : 		 Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD

4 фев 2020 : 		 TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили

25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PRONG

3 июл 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 янв 2019 : 		 TOMMY VICTOR о 30 годах в PRONG

7 авг 2018 : 		 Видео с текстом от PRONG

8 июл 2018 : 		 У лидера PRONG уже есть восемь песен

29 мар 2018 : 		 Новое видео PRONG

11 июл 2017 : 		 Видео с текстом от PRONG
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|||| сегодня

PRONG на Napalm Records



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PRONG сообщили о подписании контракта с Napalm Records.

Tommy Victor: «Оооо... для меня это такая честь, я очень рад и в полном восторге от заключения контракта с Napalm Records. Это просто фантастический лейбл и я очень, очень рад!»



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