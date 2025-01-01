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PRONG на Napalm Records



PRONG сообщили о подписании контракта с Napalm Records.



Tommy Victor: «Оооо... для меня это такая честь, я очень рад и в полном восторге от заключения контракта с Napalm Records. Это просто фантастический лейбл и я очень, очень рад!» http://www.prongmusic.com





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