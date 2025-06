сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома BANGALORE CHOIR



BANGALORE CHOIR представили обложку и трек-лист нового альбома Rapid Fire Succession: On Target Part II, релиз которого намечен на конец этого года, в премьера первого сингла — на следующий месяц:



Act 1

“How Does It Feel”

“Driver’s Seat”

“Love And War”

“I Never Meant To”

“I’m Headed For”

“Bullet Train”

“Swimming With The Shark”

“The Light”



Act 2

“Prisoner”

“The Beauty”

“Sail On”

“Trouble With The Truth”

“Still The Same”

“Blinded By Fire In The Sky”

“Rock Of Ages”

“Mending Fences”





