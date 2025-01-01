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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
147
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
58
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по
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
147
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
58
все новости группы
Landmvrks
Франция
-
http://www.landmvrks.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/landmvrks/
Facebook:
https://www.facebook.com/LANDMVRKS/
26 июн 2025
:
Концертное видео LANDMVRKS
27 апр 2025
:
Новый альбом LANDMVRKS доступен для прослушивания
18 апр 2025
:
Новое видео LANDMVRKS
26 янв 2025
:
Новое видео LANDMVRKS
13 дек 2024
:
Новое видео LANDMVRKS
17 янв 2024
:
Новое видео LANDMVRKS
19 мар 2022
:
Новое видео LANDMVRKS
16 фев 2022
:
Новое видео LANDMVRKS
12 янв 2022
:
Новое видео LANDMVRKS
31 май 2021
:
Стрим от LANDMVRKS
11 янв 2021
:
Новое видео LANDMVRKS
сегодня
Концертное видео LANDMVRKS
LANDMVRKS опубликовали концертное видео на "Sulfur", съемки которого проходили в рамках Graspop Metal Meeting 2025.
http://www.landmvrks.com/
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Сообщений нет