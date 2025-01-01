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Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 147
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*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 147
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Landmvrks

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|||| сегодня

Концертное видео LANDMVRKS



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LANDMVRKS опубликовали концертное видео на "Sulfur", съемки которого проходили в рамках Graspop Metal Meeting 2025.




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