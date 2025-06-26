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Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасными людьми»



Поклонники MASTODON, надеющиеся на воссоединение бывшего гитариста с группой, сооснователем которой он стал 25 лет назад, могут не дождаться этого.



В марте этого года Hinds, чей уход из группы стал достоянием общественности, несколько раз высказывал свое мнение о группе в социальных сетях, но его последнее обращение на официальном аккаунте Mastodon в Instagram, вероятно, является самым резким обвинением.



Отмечая 11-летие альбома «Once More 'Round the Sun», один из фанатов ответил, что им «определенно будет не хватать Б. Hinds'а», на что сам Hinds вскоре ответил: «Скучать ли по тому времени, когда я был в дерьмовой группе с ужасными людьми...»





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