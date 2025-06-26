Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



26 июн 2025 : 		 Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасными людьми»

13 май 2025 : 		 NICK JOHNSTON поедет в тур с MASTODON

26 мар 2025 : 		 BRENT HINDS отыграл первое шоу после MASTODON

22 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»

17 мар 2025 : 		 Кого ищут MASTODON?

13 мар 2025 : 		 BEN ELLER о выступлении с MASTODON

13 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a

10 мар 2025 : 		 MASTODON пригласили YouTube'ра

10 мар 2025 : 		 MASTODON расстались с гитаристом

8 дек 2024 : 		 Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»

27 окт 2024 : 		 MASTODON вкатываются в новый материал

6 окт 2024 : 		 Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»

13 сен 2024 : 		 Новая песня MASTODON/LAMB OF GOD

4 сен 2024 : 		 MASTODON намекнули на новую песню

21 авг 2024 : 		 Юбилейное издание от MASTODON

8 авг 2024 : 		 MASTODON выпускают кофе

26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления MASTODON

23 июл 2024 : 		 MASTODON работают над двумя проектами

19 июл 2024 : 		 Секретное шоу MASTODON

21 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

11 окт 2023 : 		 Гитарист MASTODON даёт совет молодым

26 сен 2023 : 		 Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»

8 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MASTODON

27 авг 2022 : 		 Документальный фильм от MASTODON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасными людьми»



zoom
Поклонники MASTODON, надеющиеся на воссоединение бывшего гитариста с группой, сооснователем которой он стал 25 лет назад, могут не дождаться этого.

В марте этого года Hinds, чей уход из группы стал достоянием общественности, несколько раз высказывал свое мнение о группе в социальных сетях, но его последнее обращение на официальном аккаунте Mastodon в Instagram, вероятно, является самым резким обвинением.

Отмечая 11-летие альбома «Once More 'Round the Sun», один из фанатов ответил, что им «определенно будет не хватать Б. Hinds'а», на что сам Hinds вскоре ответил: «Скучать ли по тому времени, когда я был в дерьмовой группе с ужасными людьми...»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 июн 2025
Орион
Пусть ситуация развивается
26 июн 2025
WahrandPhain
ееее бой, пошла грязюка!
26 июн 2025
rassol
Не переключайтесь! 

















просмотров: 343





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом