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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Kyuss

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JOSH HOMME: «Реюнион KYUSS возможен»



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JOSH HOMME в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы на то, что KYUSS вновь будут давать концерты:

«Я знаю, что много раз задумывался на эту тему... Я думаю об этом. Я несколько раз обсуждал это с людьми, которые помогают мне в работе.

Я не знаю. Я просто чувствую, что работа над KYUSS была такой идеальной, и она закончилась так, как и должна была закончиться. И это полностью поддерживало то, что происходило на «KYUSS LIVES!» и тому подобные моменты. Просто [там] были некоторые хитросплетения... Я полагаю, людям полезно знать, что произошло. Но у меня всегда оставалось странное чувство, потому что хочется все исправить. И к тому же я просто не чувствую, что это правильно... Нет причин хранить что-то негативное. Я ни к кому не испытываю негативных чувств. Все это не имеет значения. Так что, да, все возможно».




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