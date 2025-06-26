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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Scorpions

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SCORPIONS отметят юбилей новым сборником



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SCORPIONS по случаю 60-летия выпустят сборник "From The First Sting", который будет доступен в варианте двойного винила и двойного CD для европейских и мировых поклонников, а для американских фанатов в виде двойного винила и одиночного CD. В издание войдет два ранее нереализованных трека: "This Is My Song" и "Still Loving You" с Vanessa Mae:

2LP and 1CD track listing

01. In Search Of The Peace Of Mind
02. This Is My Song*
03. Speedy's Coming
04. In Trance
05. Pictured Life
06. The Sails Of Charon
07. Top Of The Bill (Live)
08. Always Somewhere
09. The Zoo
10. No One Like You
11. Rock You Like A Hurricane
12. Big City Nights
13. Wind Of Change
14. Still Loving You (feat. Vanessa Mae)*
15. Humanity
16. Rock Believer

* Bonus tracks

2CD track listing

CD1

01. In Search Of The Peace Of Mind
02. This Is My Song
03. Speedy's Coming
04. In Trance
05. Pictured Life
06. The Sails Of Charon
07. Top Of The Bill (Live)
08. Holiday
09. Always Somwhere
10. Lady Starlight
11. The Zoo
12. No One Like You
13. When The Smoke Is Going Down
14. Still Loving You
15. Rock You Like A Hurricane
16. Big City Nights

CD2

01. Rock You Like A Hurricane (Live)
02. Believe In Love
03. Send Me An Angel
04. Wind Of Change
05. Under The Same Sun
06. Still Loving You (feat. Vanessa Mae)
07. Mind Like A Tree
08. You & I
09. Wind Of Change (Moment Of Glory)
10. Always Somewhere
11. Maybe I Maybe You
12. Humanity
13. The Best Is Yet To Come
14. House Of Cards
15. Rock Believer




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26 июн 2025
Nameless Faceless
ОК, послушаем известные песни еще раз. 

















просмотров: 90





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