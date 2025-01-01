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Лидер FILTER: «Да не писал я про Курта!»



Richard Patrick в недавнем интервью обсудил первый хит группы, "Hey Man, Nice Shot", которому недавно исполнилось тридцать лет:



«Боже, я помню, как, когда песня только вышла, я просто подумал: «Боже, надеюсь, она выстрелит». А песня уже тогда взлетела с саундтрека к «Рыцарю Демонов». А потом она просто развивалась, развивалась и развивалась. И, да, это основной элемент нашего сета. Обычно мы играем ее последней каждый вечер. И это потрясающе».



На вопрос, знал ли он, что песня особенная, когда впервые написал ее, Patrick сказал:



«Я поставил ее для своих друзей, и они сказали: »Rich, это здорово". А некоторые другие композиции, которые я ставил для них, они отзывались так: «Не знаю, брат». Потому что у меня очень разборчивые друзья". А я включил им «Hey Man, Nice Shot», и они сказали: «Чувак, бесспорно, это отличная песня». И я почувствовал гордость за нее. А потом каждый, кому я ее ставил, сидел в офисе Warner Brothers и ставил ее им, после чего они отвечали: "Это круто. Мы хотим подписать с тобой контракт из-за этого". Это было фантастическое чувство».



Далее Richard подтвердил, что песня «Hey Man, Nice Shot» была написана по поводу публичного самоубийства казначея штата Пенсильвания Р. Бадда Дуайера 22 января 1987 года в Харрисбурге, штат Пенсильвания. В декабре 1986 года Дуайер был осужден по обвинению во взяточничестве, и его ожидал длительный срок заключения. Заявив о своей невиновности и осудив правовую систему, Дуайер застрелился из револьвера .357 Magnum во время пресс-конференции, транслировавшейся по телевидению.



«Я никогда не хотел говорить, что песня была написана под влиянием Р. Бадда Дуайера, но люди ошибочно говорили, что она посвящена [фронтмену NIRVANA] Курту Кобейну, потому что он покончил с собой. Но я написал песню в 91-м году (это было за три года до смерти Курта). Так что звукозаписывающая компания выпустила ее и сказала, что она посвящена Р. Бадду Дуайеру. Она была вдохновлена публичным самоубийством Р. Бадда Дуайера. И я тогда просто подумал: «Ну вот, секрет раскрыт». И я не хотел, чтобы стало известно, о чем песня, но это случилось. Он поступил так, как поступил. Он сделал то, что хотел сделать. А я, будучи молодым человеком, увидел это и написал об этом текст, и мне это показалось шокирующим, я попытался это осмыслить. Вот об этом и песня — о том, как я пытаюсь понять, зачем кому-то это делать? На мой взгляд, это интересная основа для текста. Потому что мне уже надоело — и многим тоже, — мне просто надоели песни про хот-роды, телок и все то дерьмо, которым нас пичкали в 80-х».



Говоря о том, что некоторые люди до сих пор ошибочно считают, что песня «Hey Man, Nice Shot» была написана о Кобейне, он сказал:



«Городская легенда гласит, что она о Курте. Но самое замечательное, что я подошел к Dave Grohl из NIRVANA и объяснил, что песня была написана задолго до того, как Курт покончил с собой. Благодаря ей я получил контракт. А потом Курт покончил с собой, и альбом вышел чуть позже. Я объяснил это Dave Grohl'у и Krist'у [Novoselic'у] из NIRVANA. И это единственные два человека, о которых я волновался. Они признали, что все поняли, типа: «Мы знаем, что ты такого не допускал». Поэтому, как только я объяснил им, что это было написано в 91-м году и что это не про Курта, они успокоили меня: "Эй, все в порядке. Не чувствуй груза".



Никто не хочет наживаться на чьей-то смерти, но в то же время эта песня о самоубийстве и о том, как кто-то покончил с собой. Это дико».



Возвращаясь к тому, как была задумана «Hey Man, Nice Shot», Richard добавил:



«Я писал эту песню для себя и своих приятелей-укурков, с которыми мы тусовались, когда я был ребенком. Я писал ее даже не для того, чтобы уйти из NINE INCH NAILS, но в итоге я ушел из NINE INCH NAILS именно из-за нее. Я решил: «Черт, если я смогу написать »Hey Man, Nice Shot« и заключить контракт с Warner Brothers, я смогу зарабатывать на жизнь в этом бизнесе». И именно так я и поступил».







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