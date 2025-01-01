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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



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W.A.S.P.

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28 июн 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»

1 июн 2025 : 		 W.A.S.P. не думают об акустическом альбоме

27 май 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. готовит книгу

30 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

19 фев 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»
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Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»



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BLACKIE LAWLESS в интервью "The Neil Jones Rock Show" рассказал о своем здоровье:

«Всё в порядке. После того, как мы отыграли в Roundhouse в Лондоне в марте 2023 года, у меня начались судороги в пояснице и левой ноге. Это долгая история, но это всё из-за последствий перелома правой ноги, произошедшего 12 лет назад. Это была остаточная травма с тех пор, и мы должны были разобраться с ней. Но после того, как мы отыграли в Roundhouse, через несколько дней мы приехали в Испанию, и надо мной поработал мануальный терапевт, он повредил диск в моей спине. Он очень сильно мне навредил. В итоге после этого сломался один из позвонков, и произошёл эффект домино, и всё из-за того врача. Но сейчас я в порядке. Всё в порядке. Мы снова в строю и готовы заниматься своим делом».

На вопрос о возможности работы W.A.S.P. над новой музыкой в ближайшем будущем Blackie ответил:

«Мы уже давно работаем над новым материалом, но когда произошла эта ситуация, и этот доктор подпортил мне здоровье пару лет назад, всё приостановилось на некоторое время. Но мы всё ещё думаем о создании нового альбома, но, честно говоря, последний год мы были очень заняты гастролями, и следующий год будет таким же. Так что задайте мне этот вопрос через год, когда я смогу вздохнуть свободно, и я дам вам точный ответ».




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