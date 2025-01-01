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Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»



BLACKIE LAWLESS в интервью "The Neil Jones Rock Show" рассказал о своем здоровье:



«Всё в порядке. После того, как мы отыграли в Roundhouse в Лондоне в марте 2023 года, у меня начались судороги в пояснице и левой ноге. Это долгая история, но это всё из-за последствий перелома правой ноги, произошедшего 12 лет назад. Это была остаточная травма с тех пор, и мы должны были разобраться с ней. Но после того, как мы отыграли в Roundhouse, через несколько дней мы приехали в Испанию, и надо мной поработал мануальный терапевт, он повредил диск в моей спине. Он очень сильно мне навредил. В итоге после этого сломался один из позвонков, и произошёл эффект домино, и всё из-за того врача. Но сейчас я в порядке. Всё в порядке. Мы снова в строю и готовы заниматься своим делом».



На вопрос о возможности работы W.A.S.P. над новой музыкой в ближайшем будущем Blackie ответил:



«Мы уже давно работаем над новым материалом, но когда произошла эта ситуация, и этот доктор подпортил мне здоровье пару лет назад, всё приостановилось на некоторое время. Но мы всё ещё думаем о создании нового альбома, но, честно говоря, последний год мы были очень заняты гастролями, и следующий год будет таким же. Так что задайте мне этот вопрос через год, когда я смогу вздохнуть свободно, и я дам вам точный ответ».







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