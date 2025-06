сегодня



IN THIS MOMENT почти закончили альбом



Участники IN THIS MOMENT, Maria Brink и Chris Howorth. в недавнем интервью рассказали о том, как идет работа над новым материалом:



«Мы работаем над [новым] альбомом. Он уже почти готов. У нас осталось, наверное, всего две песни. Мы думали, что закончили, а потом нам пришлось немного отвлечься и осмотреться, и нам кажется, что нужно еще немного. Но мы все равно собираемся выпустить новую песню в ближайшее время.



Мы хотим выпустить новую музыку. Когда ты гастролируешь, зарабатываешь на жизнь, выходишь на сцену и что-то делаешь, ты хочешь играть новую музыку, нести новую энергию публике и всем остальным. Так что совсем скоро мы выпустим новую песню с приглашенным вокалистом, которого мы пока не можем объявить, но это тот, кого я люблю и кем в последнее время вдохновляюсь. Так что мы с нетерпением ждем, что все услышат что-то новенькое совсем скоро. И да, альбом практически готов. У нас осталось всего две песни. Сейчас мы пытаемся довести все до ума. И мы не хотим торопиться. Мы хотим сделать его как можно лучше. Поэтому мы будем выпускать песни до тех пор, пока альбом не будет готов, потому что мы хотим, чтобы это было действительно то, чем мы гордимся».



Chris добавил: «Да, мы тоже взволнованы, потому что сейчас мы на Better Noise [Music], и они занимаются всеми нашими песнями, всем нашим планированием и тем, как мы выпускаем альбомы. Так что мы будем выпускать песни до тех пор, пока не будет выпущен альбом, а это что-то новое для нас — выпускать самостоятельные треки».







