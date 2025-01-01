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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 96
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Van Halen

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VAN HALEN отметят юбилей Balance летом



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15 августа Rhino по случаю 30-летия альбома VAN HALEN Balance выпустит обновленную 2LP/2CD/Blu-ray-версию, включающую ремастированный вариант альбома 2023 года, а также множестве редких аудио и видео композиций:

LP #1: Original Album: 2023 Remaster

Side One
1. “The Seventh Seal”
2. “Can’t Stop Lovin’ You”
3. “Don’t Tell Me (What Love Can Do)”
4. “Amsterdam”

Side Two
5. “Big Fat Money”
6. “Strung Out”
7. “Not Enough”
8. “Aftershock”
9. “Doin’ Time”

LP #2:

Side One
1. “Baluchitherium”. “Take Me Back (Déjà Vu)”
2. “Feelin’”

Side Two
Etching

CD One: 2023 Remaster
1. “The Seventh Seal”
2. “Can’t Stop Lovin’ You”
3. “Don’t Tell Me (What Love Can Do)”
4. “Amsterdam”
5. “Big Fat Money”
6. “Strung Out”
7. “Not Enough”
8. “Aftershock”
9. “Doin’ Time”
10. “Baluchitherium”
11. “Take Me Back (Déjà Vu)”
12/ “Feelin’”

CD Two
1. “Crossing Over”
2. “Humans Being”
3. “Respect The Wind”

Live At Wembley Stadium, London, England (June 24, 1995)
4. “The Seventh Seal” *
5. “Feelin’” *
6. “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love” *
7. Guitar Solo *
8. “You Really Got Me” *
9. “When It’s Love” *
10. “Jump” *
11. “Right Now” *

Blu-ray
1. “Don’t Tell Me (What Love Can Do)” – Promo Video
2. “Can’t Stop Loving You” – Promo Video
3. “Amsterdam” – Promo Video
4. “Not Enough” – Promo Video
5. “The Seventh Seal” – Live at Target Center, Minneapolis, MN (July 30, 1995) *
6. “Humans Being” – Promo Video

* Previously Unreleased

The (2CD) and (2LP) versions are available separately but do not include the Blu-ray.




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