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Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 88
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 88
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Band-Maid

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27 июн 2025 : 		 Новое видео BAND-MAID

22 фев 2025 : 		 Концертное видео BAND-MAID

13 янв 2025 : 		 Новое видео BAND-MAID

7 авг 2024 : 		 Новое видео BAND-MAID

6 июл 2024 : 		 Новое видео BAND-MAID

4 май 2024 : 		 Новое видео BAND-MAID

26 мар 2024 : 		 Концертное видео BAND-MAID

24 фев 2024 : 		 Концертное видео BAND-MAID

3 авг 2023 : 		 Новое видео BAND-MAID

27 май 2023 : 		 Концертное видео BAND-MAID

21 мар 2023 : 		 Концертное видео BAND-MAID

21 фев 2023 : 		 Новое видео BAND-MAID

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления BAND-MAID

5 дек 2022 : 		 Новое видео BAND-MAID

20 сен 2022 : 		 Новое видео BAND-MAID

9 авг 2022 : 		 Новое видео BAND-MAID

15 июл 2022 : 		 Акустика от BAND-MAID

21 янв 2022 : 		 Акустика от BAND-MAID

27 окт 2021 : 		 Новое видео BAND-MAID

25 окт 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

29 июл 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

12 июн 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

22 май 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

19 мар 2021 : 		 Новое видео BAND-MAID

2 мар 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE пробуется в BAND-MAID

1 мар 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID
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Новое видео BAND-MAID



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Ready to Rock, новое видео BAND-MAID, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в саундтрек к аниме ロックは淑女の嗜みでして




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