сегодня



Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH



MEGADETH 17 октября по случаю сорокалетия альбома "Killing Is My Business… And Business Is Good!" тиражом в 350 копий выпустят юбилейный бокс-сет, включающий в себя:



* Metallic Gold 12" Vinyl LP

* Hand-Signed 12" x 12" Lithograph

* Zoetrope Slipmat

* Metal Laser-Engraved Business Card

* 4" Embroidered Patch with Merrowed Edge

* 3' x 5' Flag (Replica of Original Backdrop)

* 2-Sided Challenge Coin with Carrier Sleeve

* 20-Page 7" x 10" KIMB Zine







