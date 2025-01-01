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Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новый трек



Бывший участник групп OZZY OSBOURNE и DAVID LEE ROTH Joe Holmes представил новую сольную композицию "Ocin", в записи которой принимали участие Robert Trujillo (METALLICA) и Mike Bordin (FAITH NO MORE).







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