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LARS ULRICH о «Metallica Saved My Life»



LARS ULRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько важно было подчеркнуть значимость поклонников в новом фильме «Metallica Saved My Life»:



«Я думаю, что таким образом можно рассказать много замечательных историй. Они разнообразны. И я думаю, что, пожалуй, самое замечательное в наших фанатах и всех людях, которых заводит, вдохновляет и увлекает наша музыка, — это то, насколько они разные. И если бы у нас спросили об этом, скажем, 40 лет назад, было бы намного проще определить, кто они такие. Но сегодня, 44 года спустя, это почти невозможно определить. Поэтому я всегда говорю, что если послушать 10 человек, получится 10 разных историй. Если послушать сто человек, получится сто разных историй. И я пытаюсь поделиться некоторыми из этих историй и получить представление о жизни людей, их взглядах, их разнообразии, о том, через что им приходится проходить, чтобы быть причастным к этому. И для нас просто здорово, что мы можем переключить внимание с себя на фанатов и получить шанс услышать их истории. И это было самое лучшее за последние три года работы над этим проектом».



Robert добавил:



«Фанаты так же важны, как и музыка. Они так же важны, как и мы. Они привязаны ко всему, что мы делаем, и именно из-за них мы до сих пор существуем. Именно из-за них мы в туре. Они много значат для нас, и наоборот. Так что интересно видеть их истории и слышать, что они могут рассказать. Они из разных стран, и это очень трогательно».



На вопрос, были ли какие-нибудь истории фанатов, которые особенно их задели, Lars ответил:



«Поскольку я был единственным ребёнком в семье, причина, по которой я хотел быть в группе, заключалась в том, чтобы иметь отношение к чему-то большему, чем я сам, быть в коллективе, группе, банде, что бы это ни было, и я общался с фанатами, у которых была похожая история. В фильме есть девушка, чилийка по имени Камилла, о которой я рассказываю. Есть норвежские викинги, с которыми я, как скандинав, общаюсь. Их много. Я нахожу связь практически со всеми из них. И я думаю, что в конечном счёте мы пытаемся в рамках METALLICA разрушить ту баррикаду, которая отделяет группу от фанатов, и попытаться сделать это комплексно и поставить нас всех на один пьедестал. И я чувствую родство со всеми, кто преследует ту же цель».



Robert добавил:



«Безусловно. Я ощущаю то же самое. Каждый вечер, выходя на сцену, я смотрю в их глаза и вижу то счастье, которое сквозит в музыке и в том, что мы делаем. Это взаимное уважение и любовь. И это очень мощный момент. Сейчас я чувствую это больше, чем когда-либо, особенно на этой сцене [во время тура "M72"], потому что они прямо перед нами. И, несмотря на то, что это более крупные площадки, мы чувствуем некую связь, потому что нам приходится находить с ними точки соприкосновения. Так что это действительно увлекательно и захватывающе».







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