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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 154
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Helloween

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Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала



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Andi Deris в новом интервью ответил на вопрос о том, как заботится о своем голосе:

«Я не считаю, что веду нездоровый образ жизни, за исключением употребления сигар. Но однажды все мы умрём. [Смеётся]. Скажем так: это менее разрушительно, чем постоянное курение обычных сигарет, потому что когда вы курите сигареты, вы вдыхаете дым, он попадает в ваши лёгкие, в то время как у сигары нет вредных паров. Для меня большое преимущество в том, что мои голосовые связки, безусловно, не испытывают такого напряжения, как раньше, потому что когда вы уходите со сцены после двухчасового или трёхчасового шоу, а затем выкуриваете ещё 10 сигарет, мы все знаем, что происходит с голосовыми связками. На самом деле они этому не рады. [Смеётся]. Так что теперь стало намного круче. Мне стало легче петь на два с половиной, может быть, даже на три полутона, не испытывая страха каждый вечер, могу ли я всё ещё это делать, — из-за курения. Так что это глупая привычка. Но теперь я не против сигар. Я не скучаю по сигаретам. Это круто».

Когда интервьюер отметил, что голос Deris'a на новом альбоме «Giants & Monsters» звучит так же, как и 20 лет назад, Andy, живущий на Тенерифе, крупнейшем из испанских Канарских островов, ответил:

«Когда вы записываетесь здесь, на острове, тут есть солёная вода. Я больше не курю, так что, как я уже говорил, это сразу дало мне два с половиной-три тона. Это имеет большое значение. А ещё через 15 лет я, вероятно, буду использовать искусственный интеллект. [Смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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28 июн 2025
olly71
Ну он никогда не был выдающимся вокалистом даже в молодости. Андрюха всегда брал своей харизмой и большой порядочностью и преданостью группе. Но сдал с возрастом конечно достаточно помотреть концертные видео 92-96 и сейчас . И чего это он про свою *невредную * привычку сигары вспомнил а то что они всей бандой бухают в турах как в последний день жизни забыл ? Или это по его вообще не вредная привычка ?
28 июн 2025
father
Кто вокал сохранил, так это Киске, а Хансен с Дерисом, увы, не смогли. Да и не пытались, судя по количеству фоток с бухлом:)
28 июн 2025
ElectricRetard
Знаете, а я вот не согласен. Есть два типа вокалистов, первый это люди вроде Роба Хэлфорда, которые на студийках порой какую-то дичь творят, но в живую у них не найти записи с близким по уровню исполнением. А есть ребята вроде Дериса. Да, у него сложно найти какие-то невероятные партии, но сколько я был на концертах - голос всегда сильный, жестких косяков нет, все свои партии тянет. И честно говоря я бы сильно поспорил кто в данном случае лучший тип вокалиста. В идеале конечно совмещать и то и другое, но всяких Рипперов и Меркьюри очень мало. 

















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