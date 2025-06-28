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Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала



Andi Deris в новом интервью ответил на вопрос о том, как заботится о своем голосе:



«Я не считаю, что веду нездоровый образ жизни, за исключением употребления сигар. Но однажды все мы умрём. [Смеётся]. Скажем так: это менее разрушительно, чем постоянное курение обычных сигарет, потому что когда вы курите сигареты, вы вдыхаете дым, он попадает в ваши лёгкие, в то время как у сигары нет вредных паров. Для меня большое преимущество в том, что мои голосовые связки, безусловно, не испытывают такого напряжения, как раньше, потому что когда вы уходите со сцены после двухчасового или трёхчасового шоу, а затем выкуриваете ещё 10 сигарет, мы все знаем, что происходит с голосовыми связками. На самом деле они этому не рады. [Смеётся]. Так что теперь стало намного круче. Мне стало легче петь на два с половиной, может быть, даже на три полутона, не испытывая страха каждый вечер, могу ли я всё ещё это делать, — из-за курения. Так что это глупая привычка. Но теперь я не против сигар. Я не скучаю по сигаретам. Это круто».



Когда интервьюер отметил, что голос Deris'a на новом альбоме «Giants & Monsters» звучит так же, как и 20 лет назад, Andy, живущий на Тенерифе, крупнейшем из испанских Канарских островов, ответил:



«Когда вы записываетесь здесь, на острове, тут есть солёная вода. Я больше не курю, так что, как я уже говорил, это сразу дало мне два с половиной-три тона. Это имеет большое значение. А ещё через 15 лет я, вероятно, буду использовать искусственный интеллект. [Смеётся]».







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