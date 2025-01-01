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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 154
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
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Foreigner

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KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER



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KELLY HANSEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он испытывает перед последним для себя концертом с FOREIGNER:

«Ну, если можно так смело выразиться, то это немного знаково, по крайней мере, для меня. Я знаю, что это мой последний концерт с группой, и это было таким великолепным 20-летним опытом. Я люблю ребят, музыку и фанатов, которые были такими классными. И я знаю, что всё будет эмоционально. Будут взлеты и падения, и я просто пытаюсь впитать все это, сделать мысленные снимки и просто наслаждаться происходящим».

На вопрос о том, как изменился его подход к исполнению песен FOREIGNER, как физически, так и ментально, за последние два десятилетия, Hansen сказал:

«Ну, всё взаимосвязано. И одна из реальных особенностей заключается в том, что эти песни требуют одного и того же стандарта, одного и того же качества каждый вечер. И чем старше ты становишься, тем сложнее сделать это должным образом. Ты постоянно пытаешься сделать это идеально каждый раз. Это постоянный поиск, который никогда не меняется. Но вы проходите через разные фазы, когда происходит травма ахиллова сухожилия, и это меняет подход к физическим движениям на сцене, и так до тех пор, пока я не разберусь с этим. Или у меня повреждено плечо, ACL или что-то вроде растяжения или разрыва. И так постоянно.

Находясь в разъездах девять месяцев в году на протяжении 20 лет, я должен постоянно уделять внимание сохранению своего голоса и здоровья, правильному питанию и тому, чтобы не ложиться спать слишком поздно — всем тем пунктам, от которых никогда не избавишься, находясь в разъездах. И хотя это был невероятный опыт и мне очень повезло, что я его получил, приходится многое делать. И чем старше ты становишься — а мне уже 64 года, — тем больше не хочется выходить на сцену и исполнять песни слабее, чем они того требуют».




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