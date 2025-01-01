VIXEN готовят сингл

Гитаристка VIXEN Brittany Denaro (a.k.a. Britt Lightning) в недавнем интервью сообщила, что группа готовит как минимум один сингл:
«У нас есть несколько вещей в работе. А вот альбома я пока не ожидаю. Я думаю, что в данный момент, с точки зрения всех участников группы, это скорее работа над синглами. Так что я надеюсь, что мы скоро выпустим сингл Как я уже сказала, я точно знаю, что мы работаем над одним. Он будет выпущен».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет