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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Times of Grace

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20 янв 2021 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE выйдет весной

7 дек 2020 : 		 TIMES OF GRACE нашли лейбл

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26 июн 2020 : 		 Альбом TIMES OF GRACE готов

4 дек 2019 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE может выйти в конце 2020 года

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6 апр 2017 : 		 У TIMES OF GRACE готовы 13 песен

14 фев 2017 : 		 JESSE LEACH приступил к работе над TIMES OF GRACE

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JESSE LEACH надеется на новый альбом TIMES OF GRACE



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JESSE LEACH в недавнем интервью Loaded Radio ответил на вопрос о том, есть ли у TIMES OF GRACE какая-то новая музыка:

«Есть би-сайды с последнего альбома, которые так и не были выпущены. Но да, в последнем разговоре с Adam'ом я заметил, что у него сейчас голова занята совсем другим: мы постоянно гастролируем с KILLSWITCH, его проект с [бывшим вокалистом KILLSWITCH ENGAGE] Howard'ом [Jones], BURN ETERNAL, а еще он работает над, возможно, еще одной пластинкой SERPENTINE DOMINION [с фронтменом CANNIBAL CORPSE George „Corpsegrinder“ Fisher], к которой я тоже написал тексты для [первой] пластинки [2016 года „Serpentine Dominion“]. [Для меня было большой честью писать тексты для Corpsegrinder — это одно из самых ярких событий в моей карьере.

Что касается третьего TIMES OF GRACE, то я бы очень хотел этого, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Я полагаю, что в глазах Adam'a — и я его понимаю — последняя пластинка появилась и исчезла незамеченной, потому что мы выпустили ее во время пандемии. Мы не смогли гастролировать с этой записью. Не было ощущения, что она имела такой же успех, как первая, но, очевидно, мы не смогли гастролировать с ней. Так что вы не можете оценивать успех по этому признаку. Тем не менее, я скажу, что лично для меня на этом альбоме, «Songs Of Loss And Separation», есть несколько песен, которые я считаю лучшими вокальными выступлениями в нашей карьере — без всякого преувеличения. Я полагаю, что здесь Adam блистает не только как вокалист, но и как автор текстов, потому что многие тексты он взял на себя. К песням, в которых он исполняет основной вокал, за исключением одной, он написал текст, так что он полностью раскрылся. TIMES OF GRACE начинался как проект, в котором он попросил меня поучаствовать, потому что не знал, как делать X, Y и Z, но на этой пластинке он сделал то, что задумал. Есть песни, которые принадлежат ему, и он мог бы легко сделать EP самостоятельно, без меня.

Так что, я надеюсь, что со временем мне удастся убедить его в том, что это был успех и что мы можем сделать больше. И я бы не хотел ничего больше, чем дать несколько живых концертов с составом, который мы выберем. Но посмотрим. У меня есть надежда, что в конечном итоге все продолжится, но посмотрим, что будет дальше».




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