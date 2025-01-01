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Black Sabbath

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Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом



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Записи участников BLACK SABBATH — Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler and Bill Ward — которые были сделаны еще до того, как они стали так называться, будут выпущены этим летом. Earth: The Legendary Lost Tapes был записан во время раннего творчества четверки в 1969 году музыкальным промоутером Джимом Симпсоном, который впоследствии стал первым менеджером Black Sabbath. Симпсон, которому сейчас около 80 лет и который по-прежнему вездесущ на музыкальной сцене Мидлендса, нашел треки, которые он записал, когда Ozzy и co были молодыми людьми, составлявшими группу под названием Earth.

Симпсон: «До Black Sabbath группа была известна как Earth — блюзовый коллектив, уже сделавший себе имя. На этом новом релизе представлены редкие ранние записи той эпохи, ремастированные с давно забытых кассет.

Эти записи наглядно демонстрируют, какую прекрасную музыку они создавали с самого начала. Мы записали эти треки в студии Zella в Бирмингеме в 1969 году, но не стали выпускать их, так как их стиль стремительно развивался.

Теперь, спустя 57 лет, эти записи приобретают еще большее значение, иллюстрируя, что эти четверо молодых людей из Бирмингема, едва вышедшие из подросткового возраста, были отличными музыкантами и прекрасной группой, полностью заслуживающей всего того успеха, который им уготован».

Earth: The Legendary Lost Tapes включает в себя ранее не издававшиеся треки, демо-записи и альтернативные дубли, отражающие эволюцию Earth по мере того, как они продвигались к хэви-металлическому звучанию, которое навсегда изменило рок-музыку.

Альбом начинается с трех блюзовых каверов: «Blue Suede Shoes», «Evenin'» и «Wee Wee Baby». Есть две версии трека под названием «Song For Jim», имя в названии которого напрямую отсылает к Симпсону. В первой версии на гитаре играет Tony Iommi, а во второй — редкое выступление на флейте.

Затем появляются зачатки хэви-металла: трек «Без названия» и еще три под названием «Free Man», «Wicked World» и «Warning».

Рекорд-лэйбл Earth: The Legendary Lost Tapes - Big Bear Records, компания, которой Симпсон владеет и управляет с 1968 года, и наиболее давно существующая независимая звукозаписывающая компания в Великобритании.

Под руководством Симпсона Black Sabbath выпустили свой выдающийся дебютный одноименный альбом в феврале 1970 года, а в сентябре 1970 года — столь же обожаемый Paranoid.

Выход релиза намечен на 25 июля — он будет доступен на CD за £14.99 и виниле за £26.99.



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