«Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN



GENE HOGLAN в новом интервью вновь отметил, что One очень похожа на их композицию "Darkness Descends" с пластинки 1986 года. На вопрос о том, когда он впервые услышал песню METALLICA, он сказал:



««Это было ещё до появления YouTube и стриминговых сервисов. Если альбом ещё не вышел, приходилось слушать радио, чтобы услышать его. И в то время KNAC в Лос-Анджелесе, возможно, была самой популярной рок-радиостанцией в США. И вот эта новая песня METALLICA постоянно крутилась на KNAC. У меня в машине были кассеты. Я слушал кассеты с разными альбомами. Я нечасто слушал KNAC, но мне звонили друзья, они оставляли сообщения на автоответчике и спрашивали: "Чувак, ты заценил эту новую песню METALLICA? Послушай её. Жду не дождусь, когда ты её услышишь". А я такой: "Ладно. Неважно." И когда я услышал песню, я понял, о чём все говорили».



Gene поразмышлял о том, что барабанщик METALLICA Lars Ulrich мог услышать «Darkness Descends» и позаимствовать его барабанный ритм:



«Я вспомнил... Мне всегда нравилось пытаться выяснить генеалогию или происхождение риффов, идей и концепций, и что привело к тому, что они появились. Во-первых, я помню, как у меня был разговор с Jason'ом, когда он был в FLOTSAM AND JETSAM, а "Darkness Descends" только появилась. Вышел альбом FLOTSAM AND JETSAM "Doomsday For The Deceiver". Мы были в загородном клубе. Мы стояли на парковке, просто болтали о металле. И он рассказывал о том, каким он был фанатом DARK ANGEL. И вот тут я подумал, что он говорил о том, каким он был фанатом, и мне стало интересно… Интересно, как это… Сначала ничего такого, просто совпадение. Просто барабанный ритм. Но вступительная строчка "One" звучит так: "Darkness imprisoning me", и я задумался...»



Далее он пояснил, что не в обиде на то, что Lars, по-видимому, использовал один из его приёмов:



«Я ему благодарен. Я говорю ему спасибо. Он создал этот рифф, эту барабанную партию, которую я сочинил, мы сочинили, да неважно, а они сделали её легендарной. Спасибо тебе, Lars. Ты крёстный отец всего, что мы делаем. Если есть что-нибудь, что ты хочешь позаимствовать у меня, используй, пожалуйста. Без проблем».



Hoglan рассказал, что был ещё один рифф DARK ANGEL, который вошёл в более раннюю песню METALLICA:



«Я помню, как слушал "Battery" группы METALLICA. Когда я услышал её в первый раз, я подумал: "Привет, Джим [Даркин, тогдашний гитарист DARK ANGEL]. Это рифф из песни "Welcome To The Slaughterhouse" из альбома DARK ANGEL "We Have Arrived". Я подумал: "Да, это тот же самый рифф".



Я — полиция риффов. Я мог бы сказать вам, где звучит похожий рифф. И я слышал это от людей, которые говорили: "Мы украли это у вас. Другой участник моей группы сочинил несколько классических металлических мелодий, которые войдут в анналы истории. Он многое заимствует у вашей группы" — что-то в этом роде. И я подумал: "Вот это да. Удивительно, как всё получается".



И мне стало интересно, откуда всё взялось. Но METALLICA — это отцы жанра. Lars Ulrich — крёстный отец того, что мы играем, Bill Ward из BLACK SABBATH — крёстный отец того, что мы все делаем. Так что я всегда буду относиться к Lars'y с большим уважением, и мы благодарны ему.



А вы знаете, кто играет барабанную партию в "One" лучше, чем кто-либо другой, даже я сам? James Hetfield. Вы никогда не слышали, как он исполняет свою маленькую партию на сцене? James Hetfield садится за барабаны и начинает играть, он воспроизводит этот ритм, и это так здорово. Я думаю: "Боже, он играет это лучше меня. И я написал эту чёртову партию".



Вот так. Но мы очень благодарны METALLICA за то, как они помогли нам в этой небольшой летописи».







