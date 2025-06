сегодня



Новое видео RAGE



“Freedom”, новое видео RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A New World Rising, релиз которого намечен на 26 сентября на SPV/Steamhammer:



“A New World Rising”

“Innovation”

“Against The Machine”

“Freedom”

“We’ll Find A Way”

“Cross The Line”

“Next Generation”

“Fire In Your Eyes”

“Leave Behind”

“Paradigm Change”

“Fear Out Of Time”

“Behind The Shield Of Misery”

“Straight To Hell ’25” http://www.rage-official.com







+1 -0



просмотров: 48